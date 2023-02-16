Öncelikli ihtiyaç konteyner ve mobil duş

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KAHRAMANMARAŞ

KURU GIDA, İÇ ÇAMAŞIRI

AFAD’ın Kahramanmaraş bölge biriminden yapılan açıklamada, dün itibarıyla en acil ihtiyaçların ileriki dönemler için kuru ve paketli gıda, kuru bakliyat ile kadın-erkek-çocuk iç çamaşarı olduğu belirtildi. Duş almak için imkanların kısıtlı olduğu belirtilerek, herkesin sıklıkla iç çamaşır değiştirmeye ihtiyaç duyduğunun altı çizildi. Öte yandan, kuru gıda ve kuru bakliyata ilişkin ‘ramazan kolisi’ şeklinde ailelerin ihtiyaçlarına yönelik toplu paketler gönderilebileceği bildirildi.

GAZİANTEP

DUŞ, ODUN, KONTEYNER

Gaziantep’te gıda ya da hijyen malzemesi eksikliği çekilmiyor artık. Ancak depremzedelerin en önemli beklentisi bir an önce; enkaz aralarında, toprak zemin üstüne kurulu çadırlardan konteynerlere geçmek. Henüz konteyner kentler vatandaşları kabule hazır değil. Öte yandan çadırlar odun sobası ile ısıtılıyor. Havaların sürekli donma derecesinin altında olduğu düşünüldüğünde, odun stoklarının tükenmemesi oldukça önemli. Tuvalet problemi büyük ölçüde aşılmış olsa da duş eksikliği halen sürüyor. Özellikle Islahiye ve Nurdağı’nda acil olarak taşınabilir duşa ihtiyaç var.

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MALATYA

TEMEL GIDA, MOBİL TUVALET, TEMİZLİK MALZEMELERİ

Malatya’da şehrin belli noktalarına kurulan çadır kentlerde öncelikli ihtiyaç temizlik ve hijyen malzemeleri. Gıda konusunda bir sıkıntı bulunmuyor. Mobil tuvaletler, temizlik için su, bebek bezi, ıslak mendil de acil ihtiyaç listesinde. Köy ve ilçelerde öncelikli ihtiyaç ise çadır. Köylüler, gelen çadırların yetersizliğinden şikâyetçi. Kendi buldukları yöntemlerle çözüm üretmeye çalışıyorlar. Geceleri hava sıcaklığının eksi 20 dereceye düşmesi nedeniyle ısınmak için odun ve kömür talepleri de var. Tuvalet ve su sıkıntısının yanı sıra temel gıda maddeleri olan un, şeker, su acil olarak bekleniyor.

HATAY

LOJİSTİK AĞ GÜÇLENDİRİLMELİ

Hatay’ın kırsalına giden lojistik ağının güçlendirilmesi lazım. Kargo şirketleri merkezde faal. Ama köylere karayolu ile özellikle ilaç ve medikal malzeme sevkiyatı için kargo şirketlerinin lojistik ağı ve altyapısından faydalanılabilir. Havadan yardımlar halen devam ediyor ama müstakil kara ağı da çok önemli. Yardımların düzenli ve sistematik akışı için bu ağın takviye edilmesi acil ihtiyaçlardan biri olarak görülüyor.

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ADIYAMAN

ÇAMAŞIRHANE KURULMALI

Depremde 10’uncu gün geride kalırken, afetzedeler için yaşam koşulları da zorlaşıyor. Adıyaman’da şu anda en büyük ihtiyaç konteyner evler, kabin duş ve tuvalet sistemleri. Depremzedelerin çoğu hâlâ duş alamadığını belirtiyor. Ayrıca çadırlar için jeneratör ve ısıtıcılar da gerekiyor. Islak mendil, havlu gibi hijyen amaçlı malzemelere ihtiyaç giderek artıyor. Kıyafetlerin yıkanması gerekiyor, yıkanamadığı takdirde yeni kalın kıyafetlere ihtiyaç duyulacak.

KONTEYNER, ÇADIR, SEYYAR TUVALET

Bölgeden gelen taleplere göre acil ihtiyaç listesini güncelleyen AFAD’ın yardımseverlerden beklediği listede şunlar var: Çadır, konteyner, seyyar WC ve banyo, mobil mutfak, elektrikli ısıtıcı, büyük-küçük tüp, odun sobası, odun- kömür sobası, cep ısıtıcısı, powerbank, çocuk (1-5 yaş) ve erişkin mont, bot, kadın-erkek iç giyim ve çorap, kadın-erkek ayakkabı, kadın-erkek polar, içlik, yağmurluk-panço, uyku tulumu-yastık, yatak ve nevresim takımı, tek kullanımlık tabak-bardak-çatal-kaşık, tava, ketıl, çocuk-yetişkin bez, kadın pedi, hijyen seti, süt, kavurma-barbunya-peynir konserve, kaşar-peynir-zeytin, çay-kahve, hazır gıda. Kuru gıda, erzak, mama, biberon, emzik.