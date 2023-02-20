Öncelik artık kuru bakliyatta

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Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak da afet bölgesine gönderilen gıda malzemeleri ile depremzedelerin beslenmesine ilişkin bilgi verdi.



‘YEMEK YAPMAYA BAŞLADILAR’



Bölgeyi dolaşıp gözlemlerde bulunduklarını belirten Toprak, şöyle konuştu: “Dayanışmayı bilinçli yapmalıyız. Afetin ilk zamanları pişirme imkânı olmadığı için konserve ürünlerine ağırlık verilmişti. Şimdi insanlar, kendi yemeklerini yapmaya başladı. Özellikle köylerde yaşayanlar, kendi yemeklerini yapıyor. Bu nedenle yardım yapacaksak kuru bakliyat, un ve yağ gibi ürünlerin bugünden sonra afet bölgesine gönderilmesinde fayda var.

Gıda yardımı gönderirken ürünlerin içine temizlik malzemesi ve benzeri eşyalar konmamalı. Dikkat edilmesi gereken önemli bir konu da ürünlerin son kullanma ve tüketim tarihinin kontrol edilmesi. Bir konserve şişmiş veya içine çökmüşse gönderilmemeli. Unutulmamalı, ürünler yollandığında hemen dağıtılamayabiliyor. İsrafı önlemek adına da bu konuya dikkat edilmeli. Bölgeye ulaşan ürünlerin dağıtıcılarca kontrol edilmesi de şart.



‘ÜRÜNLERİ TASNİFLEYİN’



Bunun yanında ürünleri tasniflemek gerekiyor. Bir koli yapıyorsanız, içinde sadece tek ürün olsun. Makarna bir koliye, un bir koliye gibi. Çünkü bölge insanı çok naif. İhtiyacı dışında bir ürün almak istemiyor. Bu nedenle bölgedeki dağıtımın da kolaylaşması için ürünleri yollarken böyle bir mekanizma kurulmalı. Bunun yanında önemli bir konu ise palet. Ürünler gönderilirken palette yollanmalı. Çünkü gıda istifleme kurallarına uymak gerekiyor. Bölgede hava soğuk. İmkânlar dahilinde alta branda konulup üstüne ürünler istif edilebiliyor. Branda da olsa pirinç gibi ürünler bu şekilde yere koyulduğunda nemlenip küflenebiliyor. Bu da sağlık sorunlarına yol açabilir.”



