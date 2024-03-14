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Oğuz Murat Aci’nin babası: Önce teslim olsunlar sonra taziyeye gelsinler

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#Eylem Tok#Timur Cihantimur#Oğuz Murat Aci
Oğuz Murat Aci’nin babası: Önce teslim olsunlar sonra taziyeye gelsinler
Ayşegül Usta
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2024 07:00

İstanbul Kemerburgaz’da 1 Mart’ta yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, lüks araçla çarptığı Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olmuştu. Kazanın ardından anne ve oğlu Mısır’a kaçmış oradan da ABD’ye geçmişti.

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Olayla ilgili dosyanın durumuyla ilgili bilgi almak için İstanbul Adalet Sarayı’na giden acılı baba Özer Aci, Cihantimur Ailesi ile bağlantılı olduğunu tahmin ettiği bir kişinin kendileriyle iletişime geçtiğini belirterek, “Maddi ve manevi yanımda olduğu söylendi. Maddi kısmını kenara bırakıp ‘Buyurun gelin’ dedik fakat şu ana kadar benimle iletişime geçen olmadı. Tam o mu onun elemanı mı bilmiyorum. Aile dostumuz aranmış, böyle konuşulmuş. Ben yine aynı sözümü tekrarladım. Anne ile çocuk gelir teslim olur, sonra gelsinler taziyeye. Git gide daha zor oluyor, ayakta durmakta güçlük çekiyorum. Farklı bir bilgi yok, sadece dosyanın tamamlanma aşamasında olduğu söyleniyor’’ dedi.

Oğuz Murat Aci’nin babası: Önce teslim olsunlar sonra taziyeye gelsinler
Eylem Tok, oğlu ile birlikte önce Mısır’a kaçmış, ardından da ABD’ye geçmişti.
Oğuz Murat Aci’nin babası: Önce teslim olsunlar sonra taziyeye gelsinler

 

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#Eylem Tok#Timur Cihantimur#Oğuz Murat Aci

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