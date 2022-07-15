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Önce taksi, ardından midibüsün çarptı! 6 yaşındaki çocuğun feci ölümü

#DİYARBAKIR#Trafik#Kaza

DİYARBAKIR'da marketten dondurma aldıktan sonra koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Berat Aslan'a (6), önce taksi, ardından yolcu midibüsü çarptı. Aslan, olay yerinde yaşamını yitirirken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, öğle saatlerinde, Bağlar ilçesi Mehmet Uzun Caddesi'nde meydana geldi. Arkadaşıyla marketten dondurma aldıktan sonra koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Berat Aslan’a önce taksi, ardından ise midibüs çarptı. Kazayı görenler olay yerine koştu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Aslan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Önce taksi, ardından midibüsün çarptı 6 yaşındaki çocuğun feci ölümü

Kaza yerine gelen küçük Berat’ın yakınları fenalık geçirdi. Öldüğüne inanmayan bazı yakınları ise Berat'ın cansız bedenine bakmak istedi. Küçük çocuğun yakınlarını polis sakinleştirmeye çalıştı.
Önce taksi, ardından midibüsün çarptı 6 yaşındaki çocuğun feci ölümü

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Olay yeri incelemesinin ardından Berat Aslan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, kazaya karışan sürücüleri, ifadelerini almak üzere emniyete götürdü. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Önce taksi, ardından midibüsün çarptı 6 yaşındaki çocuğun feci ölümü

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#DİYARBAKIR#Trafik#Kaza

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