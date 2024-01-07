Önce soğuk sonra kar

Haberin Devamı

Buna bağlı olarak öncelikle yurdun batı bölgelerinde sağanak ile güney ve batı kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde başlayacak yağışların, zamanla tüm yurtta etkili olması tahmin ediliyor. Çarşamba gününden itibaren güney ve batı kıyı kesimlerinde yağmur, iç ve batı kesimlerde (kıyı kesimler hariç) karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların, güney ve batı kesimler ile zamanla Orta ve Doğu Karadeniz’de yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medyadan “Salı günü sıcaklık 10-12 derece düşecek ve Kıyı Ege Akdeniz Trakya haricinde ülkede karla karışık yağmur ve kar yağışı başlayacak. Çarşamba günü de devam edecek” paylaşımı yaptı.