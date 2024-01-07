×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Önce soğuk sonra kar

Güncelleme Tarihi:

#Meteoroloji Genel Müdürlüğü#Hava Durumu#İstanbul Kar Yağışı
Önce soğuk sonra kar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2024 07:00

METEOROLOJİ’DEN yapılan açıklamaya göre Türkiye bugünden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girecek.

Haberin Devamı

Buna bağlı olarak öncelikle yurdun batı bölgelerinde sağanak ile güney ve batı kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde başlayacak yağışların, zamanla tüm yurtta etkili olması tahmin ediliyor. Çarşamba gününden itibaren güney ve batı kıyı kesimlerinde yağmur, iç ve batı kesimlerde (kıyı kesimler hariç) karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların, güney ve batı kesimler ile zamanla Orta ve Doğu Karadeniz’de yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medyadan “Salı günü sıcaklık 10-12 derece düşecek ve Kıyı Ege Akdeniz Trakya haricinde ülkede karla karışık yağmur ve kar yağışı başlayacak. Çarşamba günü de devam edecek” paylaşımı yaptı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü#Hava Durumu#İstanbul Kar Yağışı

BAKMADAN GEÇME!