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Önce köpeğin saldırganlığını test etti, sonra çaldı

#Kayseri#Hırsızlık#Köpek

Kayseri'de bir hırsız, önce saldırganlığını test ettiği köpeğin uysal olduğunu anlayınca 2 metrelik duvardan atarak çaldı.

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Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evin bahçesinde duran Aksaray Malaklısı cinsi köpek, hırsızların hedefi oldu. Araçla evin etrafında keşif yapan hırsız, önce köpeğin saldırgan olup olmadığını kontrol etti. Bir süre köpekle oynayan hırsız, köpeğin saldırmadığını fark edince duvardan bahçeye atladı. Köpeği kucaklayarak duvarın üstünden dışarı atan hırsız, daha sonra köpeği kucaklayarak götürdü.

Güvenlik kameralarını izleyince neye uğradığını şaşıran köpeğin sahibi Atalay Yaman, "Biz Kayseri merkezde oturuyoruz ama hafta sonlarında yaptırdığımız eve gidiyoruz. Baba sabah geldiğinde köpeğin olmadığını söyledi. Bizde apar topar köye gittik ve güvenlik kameralarına baktık. Adam elini kolunu sallayarak eve girmiş, köpeği kucaklamış, duvarın üstünden atmış ve arabaya atıp götürmüşler. İnsan emeğine saygının olmadığı bir durum" dedi.

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