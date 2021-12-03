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Dünya
BBC Türkçe
Haber Giriş: 03 Aralık 2021 - 10:07 | 

Omicron kâbusu büyüyor... Uzmanlardan kritik üçüncü doz açıklaması geldi

Dünya koronavirüs salgınında ikinci yıla girerken ortaya çıkan yeni varyant Omicron paniği de giderek büyüyor. Şimdiden çok sayıda ülkeye yayılan süper mutasyonlu varyant için hükümetler peş peşe yeni önlemler açıklarken bilim insanlarından da hem salgının durumun hem de Omicron varyantı için çok kritik hatırlatma dozu uyarısı yapıldı...

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Güney Afrika'dan yayılan ve B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni mutasyonunun adı, 'Omicron' olarak açıklandı. Omicron varyantı kısa sürede tüm dünyanın alarma geçmesine neden oldu.
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Bünyesinde çok sayıda mutasyon barındıran ve bu sebeple 'süper varyant' olarak adlandırılan Omicron için uzmanlar araştırmalarına devam ederken bu yeni varyantın çok daha bulaşıcı ve tehlikeli olduğu dünya gündemine bomba gibi düşmüş durumda.
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Varyant için araştırmalar devam ederken salgın konusunda en büyük silahımız Kovid-19 aşıları olmaya devam ediyor. Dünya genelinde aşılama kampanyalı devam ediyor ancak çoğu ülke şimdiden çift doz aşının hem virüse karşı bağışıklık hem de yeni varyantlar için etkisinin giderek azaldığı konusunda fikir birliğine varmış durumda.
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İngiltere’de yapılan araştırma mRNA aşıları ile yapılan 3. dozun yani hatırlatma dozu olarak bilinen aşılamamanın en yüksek korumayı sağladığını gösterdi.

Bu çalışma 3. doz Kovid aşıları üzerinde yapılan ilk araştırma olma özelliği taşıyor.
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İngiltere'de yedi farklı Kovid-19 aşısı üzerinde yapılan bir araştırma, üçüncü aşılar söz konusu olduğunda Pfizer ve Moderna'nın en yüksek korumayı sağladığını ortaya koydu.
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İngiltere'de yetkililer üçüncü dozu Pfizer ve Moderna aşıları ile yapma kararı almıştı. Çalışmada, değerlendirmeye alınan tüm aşılar, Kovid'e karşı bağışıklığı güçlendirdi.
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Araştırmacılar, 3. doz aşının, Omicron varyantı kaynaklı ölüm ve ağır hastalıkları engelleme konusunda koruma sağlayacağına dair işaretler olduğunu da söylüyor.
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Aynı çalışmayı yapan ekip, stokların daha uzun gitmesi için, Pfizer'ın yarım dozunun bile bağışıklığı güçlendirmek için kullanılabileceğini öngörüyor.

Bu sonuçlarla paralellik gösterir biçimde, İngiltere hükümeti, gelecek iki yılda yapılmak üzere 114 milyon doz ekstra aşı siparişi verdi.
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Hatırlatıcı aşı olarak tanımlanan 3. doz, enfeksiyon riskini yüzde 93'ten fazla azaltıyor. Pfizer da bununla bağlantılı olarak halka hatırlatıcı aşı yapılmasının, yıllık olarak gerçekleşebileceğini öngörüyor.
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Southampton Üniversitesi tarafından yapılan ve Lancet Dergisi'nde sonuçları yayımlanan araştırmaya 3 bin kişi katıldı. AstraZeneca veya Pfizer'la ikinci dozlarını olan deneklere, üç ay sonra 3. dozları yapıldı.
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3. doz olarak 7 aşı teste alındı. Deneklere yapılan, Oxford-AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna, Novavax, Janssen, Curevac ve Valneva aşılarının tamamı bağışıklık seviyesini yükseltti.
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Ama yapılan değerlendirmede mRNA tipi aşılar olan Moderna ve Pfizer'ın daha fazla antikor ve T hücresi oluşturduğu gözlemlendi.

Bu iki aşının özellikle iki doz AstraZeneca üzerine yapıldığında çok daha iyi sonuç verdiği değerlendirildi.
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Araştırmacılar, 3. doz ile birlikte mevcut tüm varyantlara güçlü bir bağışıklık gözlemledi. Aynı durumun, Omicron varyantı için de gerçekleşmesi umuluyor.
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Araştırmayı yapan ekipten Prof. Saul Faust, Omicron varyantının da bu aşılarla üstesinden gelinmesini umduğunu söyledi.
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BionTech aşının mucidi uğur Şahin de The Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada varyantın daha yüksek oranda yeni enfeksiyonlara neden olabileceğini söylemiş ve aşılar ile ilgili çok konuşulacak ifadeler kullanıştı.
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Aşılı bir kişinin mutasyona uğramış virüsü yenmek için gerekli bağışıklık sistemi kapasitesine sahip olacağına inandığını belirten Şahin insanları mümkün olduğunda takviye aşılarını yaptırmaya davet etmişti.
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Benzer bir açıklama da geçtiğimiz günlerde İsrail'den gelmiş, aşıların koruyucu etkisi ve Omicron varyantıyla olan ilişkisi konusunda açıklama yapılmıştı.
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İsrailli yetkililer son 6 ay içinde iki doz koronavirüs aşısı olan kişilerin yeni varyanta karşı korunduğunu duyurdu. İsrail Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz konu ile ilgili yaptığı açıklamada 'Son 6 ayda iki doz aşı olanlar Omicron varyantına karşı korunuyor' dedi.
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İsrail medyası ise ülkemizde de kullanılan Pfizer/BioNTech aşısının Omicron varyantının bulaşmasını yüzde 90 oranında azalttığını öne sürdü.
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Ancak tüm bu açıklamalara rağmen uzmanlar 6 ay içinde düşmeye başlayan bağışıklık ve yeni ortaya çıkan varyanta karşı mutlaka takviye dozunun yani hatırlatma aşılarının yapılması gerektiği konusunda fikir birliğine vardı.
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Öte yandan bilim insanları mevcut aşıları yeni mutasyona göre güncelleme çalışmalarına da çoktan başladı. Böylelikle mevcut aşıların Omicron varyantına karşı da daha etkili hale getirilmesi mümkün olabilir
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BioNTech ile birlikte Koronavirüs aşısı geliştiren Pfizer'ın CEO'su Albert Bourla, yeni aşı için ilk DNA şablonunun tamamlandığını ve gelecek yılın başlarında kullanıma hazır olacağını tahmin ettiğini söyledi.
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