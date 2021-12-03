BBC Türkçe
Omicron kâbusu büyüyor... Uzmanlardan kritik üçüncü doz açıklaması geldi
Dünya koronavirüs salgınında ikinci yıla girerken ortaya çıkan yeni varyant Omicron paniği de giderek büyüyor. Şimdiden çok sayıda ülkeye yayılan süper mutasyonlu varyant için hükümetler peş peşe yeni önlemler açıklarken bilim insanlarından da hem salgının durumun hem de Omicron varyantı için çok kritik hatırlatma dozu uyarısı yapıldı...
Güney Afrika'dan yayılan ve B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni mutasyonunun adı, 'Omicron' olarak açıklandı. Omicron varyantı kısa sürede tüm dünyanın alarma geçmesine neden oldu.
Varyant için araştırmalar devam ederken salgın konusunda en büyük silahımız Kovid-19 aşıları olmaya devam ediyor. Dünya genelinde aşılama kampanyalı devam ediyor ancak çoğu ülke şimdiden çift doz aşının hem virüse karşı bağışıklık hem de yeni varyantlar için etkisinin giderek azaldığı konusunda fikir birliğine varmış durumda.
İngiltere'de yedi farklı Kovid-19 aşısı üzerinde yapılan bir araştırma, üçüncü aşılar söz konusu olduğunda Pfizer ve Moderna'nın en yüksek korumayı sağladığını ortaya koydu.
Araştırmacılar, 3. doz aşının, Omicron varyantı kaynaklı ölüm ve ağır hastalıkları engelleme konusunda koruma sağlayacağına dair işaretler olduğunu da söylüyor.
Hatırlatıcı aşı olarak tanımlanan 3. doz, enfeksiyon riskini yüzde 93'ten fazla azaltıyor. Pfizer da bununla bağlantılı olarak halka hatırlatıcı aşı yapılmasının, yıllık olarak gerçekleşebileceğini öngörüyor.
3. doz olarak 7 aşı teste alındı. Deneklere yapılan, Oxford-AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna, Novavax, Janssen, Curevac ve Valneva aşılarının tamamı bağışıklık seviyesini yükseltti.
BionTech aşının mucidi uğur Şahin de The Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada varyantın daha yüksek oranda yeni enfeksiyonlara neden olabileceğini söylemiş ve aşılar ile ilgili çok konuşulacak ifadeler kullanıştı.
Benzer bir açıklama da geçtiğimiz günlerde İsrail'den gelmiş, aşıların koruyucu etkisi ve Omicron varyantıyla olan ilişkisi konusunda açıklama yapılmıştı.
İsrail medyası ise ülkemizde de kullanılan Pfizer/BioNTech aşısının Omicron varyantının bulaşmasını yüzde 90 oranında azalttığını öne sürdü.
Öte yandan bilim insanları mevcut aşıları yeni mutasyona göre güncelleme çalışmalarına da çoktan başladı. Böylelikle mevcut aşıların Omicron varyantına karşı da daha etkili hale getirilmesi mümkün olabilir