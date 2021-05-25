Önce işkence sonra fidye

Mektubun ardından Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmada, Nauman Khalid A.’nın İstanbul’da Kağıthane Çakmak Caddesi üzerinde yürürken taksi ile yanına gelen 5 kişi tarafından kaçırıldığı belirlendi. Taksi plakası üzerinden kamera incelemesini sürdüren ekipler, Nauman Khalid A.’nın Fatih’te bir eve götürüldüğünü tespit etti.

6 KİŞİ GÖZALTINDA

Ekipler eve baskın düzenleyerek Nauman Khalid A.’yı kurtardı. 4’ü Pakistanlı 6 kişi gözaltına alındı. Evde İspar A. (21) adlı bir Pakistanlı daha bulundu. İspar A.’nın da fidye amaçlı kaçırıldığı anlaşıldı. Günlerce işkence gören Nauman Khalid A. kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Emniyet’te sorgulanan 6 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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