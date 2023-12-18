Önce çaldılar, sonra sahte plaka takıp gezdiler!

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Olay, 5 Aralık'ta saat 06.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut A., otomobili ile arkadaşları İsmail D. ve Kemal D.'yi alıp, gezmeye çıktı. 3 kişi, daha sonra A.K.'nin (63) park halindeki minibüsünü görüp, çalmaya karar verdi. Otomobilden inen İsmail D. gözcülük yaptı, Kemal D. ise kapısını zorlayarak girdiği minibüsü düz kontak yaparak çalıştırdı. Kemal D., çaldığı minibüs ile olay yerinden uzaklaşırken, İsmail D. kendisini bekleyen Mahmut A.'nın otomobiline binip, kaçtı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken, ihbar sonrası Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntüleri ile Plaka Takip Sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti. Evlerine yapılan eş zamanlı baskınlarda Mahmut A., İsmail D. ve Kemal D. gözaltına alındı. Şüphelilerin, olaydan sonra tekrar buluşup, çaldıkları minibüse sahte plaka taktıkları, bir süre çalıntı araçla gezdikleri belirlendi. Minibüs Kemal D.'nin evinin önünde bulunurken, şüphelilerden İsmail D. ile Kemal D. tutuklandı, Mahmut A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalıntı minibüs de sahibine teslim edildi.

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