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‘Omikron’a sıkı takip

#Omikron#Koronavirüs#Varyant
‘Omikron’a sıkı takip

Omikron varyantının dünya seyri bilim insanları gibi, hükümetlerin de sıkı takibine girdi. Türkiye dahil birçok ülke Omikron taraması başlattı.

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Şu ana kadar 34 ülkede görülen Omikron’un komşu ülke Yunanistan’a kadar geldiği biliniyor. Omikron’un Delta varyantı ile kıyaslanması için en az 40 kişilik hasta grubuyla karşılaştırılması gerektiği belirtiliyor.

HASTA KIYASLAMASI

Edinilen bilgiye göre, toplantılarda uzmanlar, en az 40 kişilik Delta hastası ile 40 Omikron hastasının semptom ve hastalığın seyriyle ilgili kıyaslama yapılmadan gerçek sonuçlara ulaşılamayacağını, Faz-3 denemelerinde olduğu gibi bu verilerin çok önemli olduğunu belirttiler. Yeni varyantın özellikle ‘aşısız ve 65 yaş üstü kişilerdeki’ sonuçları, yol haritasını belirleyecek.

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RAHAT YAZ İÇİN KURAL

Yapılan değerlendirmelere göre, koronavirüs varyantlarının etkilerinde bağımsız olarak, kış koşullarında korunma önlemlerinin artırılması gerekiyor. Ancak, stadyumlarda, camilerde, sanatsal aktivitelerin yapıldığı mekanlarda, pandemi kurallarına uyulmadığı, sayı kısıtlamasına gidilmediği kaydedildi. Yasaklar yerine, kış boyunca kurallı hayata devam edilmesinin, daha rahat bir yaz geçirmek için önemli olduğuna vurgu yapıldı.

SON 3 GÜNDE POZİTİF DÜŞÜŞ

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Türkiye’deki son tabloya göre, test pozitiflik oranının, iki aydan sonra yüzde 6’nın altına indiği görüldü. Son üç gündür pozitiflik oranında düşüş yaşandığı, son olarak yüzde 5.7 civarına gerilediği ifade edildi. Ancak, buna rağmen aktif hasta sayısında istenen düşüş gerçekleşmedi. Halen 390 bin civarında aktif hasta bulunuyor. Düşüş beklenenden yavaş ilerliyor. 20 Kasım-26 Kasım 2021 haftalık vaka verilerine göre, yaklaşık 173 bin 063 vakaya rastlanırken, bu vakaların 77 bin 66’sı Marmara Bölgesi’nde, 3 bin 215’i ise Doğu Anadolu Bölgesi’nde görüldü. Türkiye geneli ortalaması, yüz bin nüfusta 206.98 ile çok yüksek risk grubunda devam etti. Türkiye’deki bir haftalık vakaların yüzde 45’ini Marmara bölgesi oluşturuyor.

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#Omikron#Koronavirüs#Varyant

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