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Haber Giriş: 25.02.2021 - 16:15 | Son Güncelleme:

Ömer Çelik’ten şehit mezarlarının tahrip edilmesi ile ilgili sert tepki

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Ömer Çelik’ten şehit mezarlarının tahrip edilmesi ile ilgili sert tepki
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Adana'da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un mezarlarına zarar verilmesiyle ilgili AK Parti sözcüsü Ömer Çelik’ten açıklama geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Adana’da şehitlerimizin kabirlerinin de bulunduğu mezarlığı tahrip eden barbarlar, emniyet güçlerimiz tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Milletimizin emanetine, kahramanlarımızın naaşlarına ve vatandaşlarımızın mezarlarına el uzatan barbarlar, hukuk önünde hesap verecekler.

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