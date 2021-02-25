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AA
Haber Giriş: 25.02.2021 - 10:23 | Son Güncelleme:

Şehit polis memurlarının mezar taşları kırılmıştı! Harekete geçildi

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Şehit polis memurlarının mezar taşları kırılmıştı! Harekete geçildi
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Adana'da, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un kabirlerinin de arasında bulunduğu 79 mezarın taşlarına zarar verilmesiyle ilgili terör örgütü DEAŞ bağlantılı oldukları ileri sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 21 Şubat'ta merkez Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitleri Ahmet ve Mehmet Oruç Kardeşler Mezarlığı'nda bulunan 79 kabrin taşlarının tahrip edilmesiyle ilgili zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, mezar taşlarına zarar verdiği ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu iddia edilen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şehit polis memurlarının mezar taşları kırılmıştı Harekete geçildi

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Zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un kabirlerinin de aralarında bulunduğu 79 mezarın taşlarına 21 Şubat'ta zarar verilmişti. Mezar taşlarının tadilatına başlanmıştı.

Şehit polis memurlarının mezar taşları kırılmıştı Harekete geçildi

Mezar taşları kırılan ikiz şehitlerin babası konuştu: Yaram yeniden tazelendi
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Şehit polis memurlarının mezar taşları kırılmıştı Harekete geçildi

 

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