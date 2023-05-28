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Ömer Çelik'ten depremzede tepkisi: Şimdi de yurtdışında oy kullanan vatandaşlarımıza saldırıyorlar

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#Ömer Çelik#Seçim#Depremzede
Ömer Çelikten depremzede tepkisi: Şimdi de yurtdışında oy kullanan vatandaşlarımıza saldırıyorlar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2023 21:22

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi sonrasında yaptığı paylaşımda "14 Mayıs gecesi ve sonrasında depremzede vatandaşlarımızı hedef gösteren zihniyet, şimdi de yurtdışında oy kullanan vatandaşlarımıza saldırıyor. CHP yandaşı bazı yorumcuların, Sayın Cumhurbaşkanımızın yurt dışı seçmen oylarıyla kazandığını ileri sürerek yurt dışında sandığa giden vatandaşlarımızı hedef göstermesi ise son derece çirkin bir tutumdur" ifadelerini kullandı.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, seçim sonuçlarının belli olmasının ardından sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Çelik'in paylaşımı şöyle:

14 Mayıs gecesi ve sonrasında depremzede vatandaşlarımızı hedef gösteren zihniyet, şimdi de yurtdışında oy kullanan vatandaşlarımıza saldırıyor. Yurt dışında sandık başına giderek Türkiye'nin kaderiyle dertlenen tüm vatandaşlarımızın hatırı başımızın üzerindedir. CHP yandaşı bazı yorumcuların, Sayın Cumhurbaşkanımızın yurt dışı seçmen oylarıyla kazandığını ileri sürerek yurt dışında sandığa giden vatandaşlarımızı hedef göstermesi ise son derece çirkin bir tutumdur!

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#Ömer Çelik#Seçim#Depremzede

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