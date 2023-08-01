Ömer Çelik'ten "Atatürk" dizisinin dijital yayın platformundan kaldırılmasına tepki: Utanç verici

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Disney Plus'ın lansmanını yaptığı "Atatürk" dizisini yayınlamayacağı iddiaları büyük tepkiye neden olmuştu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Söz konusu platformun bu tutumu, Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerine ve milletimize saygısızlıktır" dedi. Çelik'in açıklamaları şöyle:

Amerika merkezli bir dizi/film platformunun Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek “Atatürk” dizisini yayınlamadan yayından kaldırması utanç vericidir.

Söz konusu platformun bu tutumu, Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerine ve milletimize saygısızlıktır.

Daha önce çeşitli vesilelerle ifade ettiğimiz gibi ABD’deki bu sözde soykırım şebekesi, tarihi olayları yalan siyasetine alet etmektedir.

Bu lobinin yegane amacı, defalarca görüldüğü üzere Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine de mani olmaktır.

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Bu şebekelerin faaliyetleri, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti karşısında hiç hükmündedir. Bu şebekelere boyun eğenler utansın…