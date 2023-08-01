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Son dakika! İzmir'deki İsveç Konsolosluğu'nda silahlı saldırı! Bir konsolosluk çalışanı ağır yaralandı

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#Konak#İzmir#Vize
Son dakika İzmirdeki İsveç Konsolosluğunda silahlı saldırı Bir konsolosluk çalışanı ağır yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2023 19:02

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan İsveç Konsolosluğu’nda silahlı saldırıya uğrayan konsolosluk çalışanı kadın yaralandı. Saldırının vize başvurusu talebi gerçekleştirilmeyen yabancı uyruklu şahıs tarafından yapıldığı öğrenildi. Saldırıya ilişkin açıklama yapan İzmir Valiliği, "Olayın faili ise suç aleti ile birlikte gözaltına alınmış ve konuyla ilgili adlî tahkikat başlatılmıştır" ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Tunç, "Saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu elim hadisenin aydınlatılması ile ilgili gerekli adli soruşturma başlatılmıştır" açıklamasını yaptı.

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Olay, saat 12.45 sıralarında Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bulunan İsveç Konsolosluğu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zihinsel engelli olduğu öne sürülen Z.Ö., elindeki tabancayla E.T. adlı kadına ateş etti. Olayın ardından durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, silahlı saldırgan Z.Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralanan kadın ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, silahlı saldırının detayları ortaya çıktı. Konsolosluğa gelen Z.Ö.’nün burada vize başvurusu talebinde bulunduğu ve bu talebin gerçekleştirilmediği gerekçesiyle saldırıyı yaptığı öğrenildi.

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VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İzmir Valiliği olaya ilişkin açıklama yaptı. Valilik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İlimiz Konak ilçesinde, 01.08 2023 günü saat 12.45 sıralarında zihinsel engelli Z.Ö. isimli şahsın silahlı saldırısı sonucu E.T. isimli vatandaşımız yaralanmış olup, yaralı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Olayın faili ise suç aleti ile birlikte gözaltına alınmış ve konuyla ilgili adlî tahkikat başlatılmıştır."

BAKAN TUNÇ: SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUM

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İzmir’de bulunan İsveç Konsolosluğu binasında gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu elim hadisenin aydınlatılması ile ilgili gerekli adli soruşturma başlatılmıştır" açıklamasını yaptı.

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#Konak#İzmir#Vize

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