Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Ombudsman: Aidat şikâyeti gelirse inceleriz

Güncelleme Tarihi:

#Kamu Denetçiliği Kurumu#Şeref Malkoç#Ev Kiraları
Ombudsman: Aidat şikâyeti gelirse inceleriz
Oya ARMUTÇU
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2023 07:00

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başkanı Şeref Malkoç, ev kiraları ile yarışan fahiş aidatlarla ilgili kendilerine henüz şikâyet gelmediğini belirterek, “Gelirse inceleriz” dedi. Malkoç, sosyal konut projesi ‘İlk Evim’deki ‘o ilde en az 1 yıl ikâmet’ ve ‘5 yıl satış yasağı’ şartına ilişkin şikâyetleri ise incelediklerini açıkladı.

Haberin Devamı

KAMUOYUNDA ‘ombudsman’ olarak da bilinen Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başkanı Şeref Malkoç dün düzenlediği basın toplantısında, KDK’nın 2022 yılı faaliyetlerini değerlendirdi. Malkoç, KDK’ya geçen yıl 17 bin 816 başvuru yapıldığını, şikâyet edilenler arasında ilk sırayı belediyelerin aldığını, tavsiye kararlarına uyulma oranının yüzde 79’a ulaştığını, Avrupa’da bu rakamın yüzde 80 olduğunu anlattı.

EŞİNİ CİMER’E ŞİKÂYET EDEN VAR

Malkoç, vatandaşların hak aramayı öğrendiğini ancak yöntemini bilmediğini belirterek,
“Eşi ile tartışıyor CİMER’e yazıyor. CİMER ne yapacak? İki çocuğu iflas eden baba ‘Diyanet İşleri Başkanı’nı tanıyorsunuz, camilerde para toplayıp bizi iflastan kurtarın’ diye bize başvuruyor. KDK’ya dava açmadan önce başvurmak gerekiyor. Bazı vatandaşlarımız dava açtıktan sonra şikâyetçi oluyorlar, şikâyetleri sonuçsuz kalıyor” dedi.

Haberin Devamı

KİRACILARDAN ŞİKÂYET YAĞDI

Malkoç, kiraları yüzde 25’le sınırlayan yasanın bir yıllığına çıkarıldığını ve süresinin temmuz ayında dolacağını belirterek, şöyle dedi:

“Kiracılardan kurumumuza yüksek kiralarla ilgili yüzlerce başvuru var. Kira konusundaki bu şikâyetleri inceleyip karar verme imkânımız yok. Yeni bir yasal düzenleme yapılır mı bilmiyorum. Yapılmazsa, kira kendi mevzuatı içinde ve piyasa koşulları içinde oluşur. Hukuki uyuşmazlıklarla ilgili konular KDK’nın görev alanına girmiyor. Bu nedenle kiralarla ilgili başvuruları derleyip toplayıp Adalet Bakanlığı ve ilgili kuruluşlara gönderiyoruz.

15 BİNİ AŞKIN DOSYA ÇÖZÜLDÜ

KDK 10 yılda toplam 207 bin 403 şikâyet başvurusu aldı, 205 bin 639 karar verdi. Vatandaş ile idare arasında köprü vazifesi görerek, vatandaşın sorununu çözen, idareye de yol gösteren kurumumuz, 75 bin 138 adet tavsiye kararı ve 15 bin 861 adet dostane çözüm kararıyla kişilerin sorunlarının çözümünün yanı sıra idarenin hizmet kalitesinin artırılmasına da katkı sağlamıştır. KDK’nın hazırladığı özel raporlar ve düzenlediği çalıştaylarla milyonlarca insanı ilgilendiren konulara çözüm aradık. Yazılı başvuruların dışında telefonla, e-postayla veya yüz yüze olmak üzere toplam bir milyona yakın kişiyi bilgilendirdik. Kendilerine hukuki yardımda bulunduk. Yol gösterdik.”

Haberin Devamı

Ombudsman: Aidat şikâyeti gelirse inceleriz

 

‘HAYAT KORİDORU’ YARI YARIYA TAMAM

MALKOÇ, İstanbul’da, Rus ve Ukraynalı sivil-asker yaralı, yaşlı, kadın ve çocukların değişimi için açılacak ‘İnsani koridor’la ilgili de şu değerlendirmeleri yaptı:

Ombudsman: Aidat şikâyeti gelirse inceleriz

“Ombudsmanların gücü bu koridoru açmaya yetmez, görevi de bu değil zaten. Ombudsmanların görevi bu konuda kamuoyu oluşturmak ve devleti yönetenler nezdinde, gündeminde ön sıralara bunu yerleştirmek. Eğer siyasi irade oluşursa ki ben oluşacağına inanıyorum, bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Zelenski ve Sayın Putin ile görüşmesi neticesinde ortaya çıkacak. Biz ombudsmanlığın sınırları içerisinde kalarak insani açıdan hangi hizmetleri yapabiliriz, bu gayret içerisindeyiz. Geldiğimiz nokta itibarıyla iş yarı yarıya halloldu diyebiliriz.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kamu Denetçiliği Kurumu#Şeref Malkoç#Ev Kiraları

BAKMADAN GEÇME!

Günde 85 kez telefonumuza bakıyoruz Sürekli gelen bildirimler bizi strese sokuyor... Nasıl kurtulacağız bu dertten

Günde 85 kez telefonumuza bakıyoruz! Sürekli gelen bildirimler bizi strese sokuyor... Nasıl kurtulacağız bu dertten?

#Akıllı Telefon
55 yıl sonra açılan dava tartışma yarattı: Reşit olmayan başka oyuncuların filmleri de gündeme geldi... İlk günümde sevişme sahnesinde oynadım

55 yıl sonra açılan dava tartışma yarattı: Reşit olmayan başka oyuncuların filmleri de gündeme geldi... 'İlk günümde sevişme sahnesinde oynadım'

#Olivia Hussey
Beyazlayan saçların sorumlusu sadece yıllar mı Filmlerdeki gibi bir gecede saç beyazlar mı

Beyazlayan saçların sorumlusu sadece yıllar mı? Filmlerdeki gibi bir gecede saç beyazlar mı?

#Saç Beyazlaması