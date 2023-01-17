Ombudsman: Aidat şikâyeti gelirse inceleriz

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KAMUOYUNDA ‘ombudsman’ olarak da bilinen Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başkanı Şeref Malkoç dün düzenlediği basın toplantısında, KDK’nın 2022 yılı faaliyetlerini değerlendirdi. Malkoç, KDK’ya geçen yıl 17 bin 816 başvuru yapıldığını, şikâyet edilenler arasında ilk sırayı belediyelerin aldığını, tavsiye kararlarına uyulma oranının yüzde 79’a ulaştığını, Avrupa’da bu rakamın yüzde 80 olduğunu anlattı.

EŞİNİ CİMER’E ŞİKÂYET EDEN VAR

Malkoç, vatandaşların hak aramayı öğrendiğini ancak yöntemini bilmediğini belirterek,

“Eşi ile tartışıyor CİMER’e yazıyor. CİMER ne yapacak? İki çocuğu iflas eden baba ‘Diyanet İşleri Başkanı’nı tanıyorsunuz, camilerde para toplayıp bizi iflastan kurtarın’ diye bize başvuruyor. KDK’ya dava açmadan önce başvurmak gerekiyor. Bazı vatandaşlarımız dava açtıktan sonra şikâyetçi oluyorlar, şikâyetleri sonuçsuz kalıyor” dedi.

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KİRACILARDAN ŞİKÂYET YAĞDI

Malkoç, kiraları yüzde 25’le sınırlayan yasanın bir yıllığına çıkarıldığını ve süresinin temmuz ayında dolacağını belirterek, şöyle dedi:



“Kiracılardan kurumumuza yüksek kiralarla ilgili yüzlerce başvuru var. Kira konusundaki bu şikâyetleri inceleyip karar verme imkânımız yok. Yeni bir yasal düzenleme yapılır mı bilmiyorum. Yapılmazsa, kira kendi mevzuatı içinde ve piyasa koşulları içinde oluşur. Hukuki uyuşmazlıklarla ilgili konular KDK’nın görev alanına girmiyor. Bu nedenle kiralarla ilgili başvuruları derleyip toplayıp Adalet Bakanlığı ve ilgili kuruluşlara gönderiyoruz.

15 BİNİ AŞKIN DOSYA ÇÖZÜLDÜ

KDK 10 yılda toplam 207 bin 403 şikâyet başvurusu aldı, 205 bin 639 karar verdi. Vatandaş ile idare arasında köprü vazifesi görerek, vatandaşın sorununu çözen, idareye de yol gösteren kurumumuz, 75 bin 138 adet tavsiye kararı ve 15 bin 861 adet dostane çözüm kararıyla kişilerin sorunlarının çözümünün yanı sıra idarenin hizmet kalitesinin artırılmasına da katkı sağlamıştır. KDK’nın hazırladığı özel raporlar ve düzenlediği çalıştaylarla milyonlarca insanı ilgilendiren konulara çözüm aradık. Yazılı başvuruların dışında telefonla, e-postayla veya yüz yüze olmak üzere toplam bir milyona yakın kişiyi bilgilendirdik. Kendilerine hukuki yardımda bulunduk. Yol gösterdik.”

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‘HAYAT KORİDORU’ YARI YARIYA TAMAM

MALKOÇ, İstanbul’da, Rus ve Ukraynalı sivil-asker yaralı, yaşlı, kadın ve çocukların değişimi için açılacak ‘İnsani koridor’la ilgili de şu değerlendirmeleri yaptı:

“Ombudsmanların gücü bu koridoru açmaya yetmez, görevi de bu değil zaten. Ombudsmanların görevi bu konuda kamuoyu oluşturmak ve devleti yönetenler nezdinde, gündeminde ön sıralara bunu yerleştirmek. Eğer siyasi irade oluşursa ki ben oluşacağına inanıyorum, bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Zelenski ve Sayın Putin ile görüşmesi neticesinde ortaya çıkacak. Biz ombudsmanlığın sınırları içerisinde kalarak insani açıdan hangi hizmetleri yapabiliriz, bu gayret içerisindeyiz. Geldiğimiz nokta itibarıyla iş yarı yarıya halloldu diyebiliriz.”