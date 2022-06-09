Ölümle randevu

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İstanbul Beyoğlu’na bağlı Halıcıoğlu’ndaki Haliç Garden isimli kafeteryada kız arkadaşıyla birlikte oturan Fatih Barış Doğan, 5 Haziran günü silahlı saldırıya uğradı. İki el ateş eden saldırgan kaçtı. Sırtından ve sağ kolundan vurularak ağır yaralanan Fatih Barış Doğan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Doğan’ın kız arkadaşı Ebru Yılmaz, polis ekipleri tarafından sorgulandı. Çapraz sorgu sırasında ağlamaya başlayan Ebru Yılmaz, Doğan’ın kafeye girerken tabancasını kendisine verdiğini, saldırının ardından çöp kutusuna attığını anlattı. Olay yeri incelemesi yapan polisler markası ve seri numarası silinmiş 9 mm’lik tabancayı kafenin çöp kutusunda buldu. Yılmaz saldırganı ‘açık renk ayakkabılı, kirli sakallı, 20 yaşlarında’ diyerek çok net biçimde tarif etmişti. Tecrübeli polisler Yılmaz’ın ifadesinden şüphelendi ve sorguyu derinleştirdi.

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HER ŞEYİ PLANLAMIŞLAR

Gaziosmanpaşa’da yaşayan Ebru Yılmaz’ın iddiasına göre, geçen şubat ayında mahalleden tanıdığı Ebubekir Sıddık Dikkulak kendisini tehdit ederek Doğan’la sosyal medyadan arkadaşlık kurmasını ve kendisinin belirleyeceği bir yere götürmesini istemişti. Ebru Yılmaz da kendisinden isteneni yapmış ve Doğan’la arkadaş olmuştu.

Ebru Yılmaz ilk olarak 15 gün kadar önce Doğan’la buluştu, güvenini kazandı. İkinci buluşmaları 5 Haziran akşamı Haliç Garden’daydı. Ebru Yılmaz kafeye gideceklerini Ebubekir Sıddık Dikkulak’a haber verdi. Dikkulak, Ebru Yılmaz’ı buluşmanın olacağı kafeye taksiyle götürdü. Başına geleceklerden habersiz olan Doğan kız arkadaşıyla kafenin kapısında buluştu. Kafeye girerken de tabancasını çantada saklaması için Ebru Yılmaz’a verdi. Saat 00.55’te kafeye giden Ebubekir Sıddık Dikkulak, Fatih Barış Doğan’a iki el ateş ettikten sonra koşarak kaçtı. Ebru Yılmaz’ın itiraflarından sonra Ebubekir Sıddık Dikkulak da gözaltına alındı. Emniyet’te sorgulanan Yılmaz ve Dikkulak adliyeye sevk edildi.