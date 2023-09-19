Ölüme götüren arkadaşlara savcı acımadı

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İSTANBUL Sultangazi’de yaşayan 15 yaşındaki Elif Çakal, 26 Haziran 2021 günü birlikte dışarı çıktığı kız arkadaşları 17 yaşındaki S.T. ve 15 yaşındaki T.Y. tarafından önce içki içirildi sonra darp edildi. Bu sırada yanlarında 22 yaşındaki Ufuk Bökü ve 23 yaşındaki Gürkan Kalmaz da vardı. Çevreden yetişenlerin de yardımıyla iki kızın elinden kurtulan Elif Çakal, ayağa kalktığında dengesini kaybederek uçurumdan aşağı düştü. Olay yerinden kaçmak isteyen Ufuk Bökü, Gürkan Kalmaz, S.T. ve T.Y. vatandaşlar tarafından engellenerek polise teslim edildi. Gençlerin, Elif Çakal’ı döverken o anları cep telefonuyla kaydettikleri de ortaya çıktı. Elif Çakal’ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Ufuk Bökü, Gürkan Kalmaz ve S.T. tutuklandı ancak birkaç ay sonra adli kontrolle serbest bırakıldılar.

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‘BİLE BİLE YAPTILAR’

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ‘kasten öldürme’ davası, duruşma savcısının mütalaasını açıklamasıyla sona geldi. Savcı, sanıkları Elif Çakal’a alkollü içki içirip uçurumun kenarına götürdüklerini belirterek, “Tehlikeli bir yer olduğunu bilmelerine rağmen bunu yaptılar” dedi. Savcı, sağlık için tehlikeli madde temini, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve çocuğun kasten öldürülmesi suçlarından Ufuk Bökü ve Gürkan Kalmaz’ın 40’ar yıl, yaşları 18’den küçük olan T.Y. ve S.T.’nin ise 27’şer yıl hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Savcı ayrıca 4 sanığın hemen tutuklanmasını istedi.

Elif Çakal

Savcının ardından Elif Çakal’ın annesi Hacer Çakal ile Aile Bakanlığı’nın avukatı Abdullah Yılmaz söz alarak şikâyetlerinin devam ettiğini, sanıkların cezalandırılmasını istediklerini söyledi. Tutuklama kararı vermeyen mahkeme heyeti, sanıklara son savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

‘ÇOCUĞUMU KANDIRDILAR’

- Adliye çıkışında gözyaşlarını tutamayan anne Hacer Çakal, “Çocuğum iyi bir çocuktu, kötü biri değildi. Her zaman iyi niyetli bir çocuktu. O çocuğu bilerek öldürdüler, götürdüler, kandırdılar, oyuna getirdiler. Çocuk orada ne kadar yalvarıyor, ellerini açıyor, ‘Yapmayın, etmeyin’ diyor. Hep bakıyorlar, gülüyorlar. Çocuk orada zaten öldü. Attılar ve intihar süsü verdiler. Çocuğa orada cehennemi yaşatmışlar. Bu nasıl bir insanlık” dedi.

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