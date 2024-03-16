Ölümden 2 gün önce görevden alınmış... 17 yıl hapis cezası aldı

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ABD’deki Koalisyon Kuvvetlerindeki Türk Kıdemli Subayı olarak yurtdışı sürekli görevinde bulunan Binbaşı Hüseyin Kurtdere’nin üç çocuk annesi eşi Nalan Kurtdere’yi yatağa bağlayıp ağzına çorap tıkarak öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada, mahkeme sanığa ‘yaralama’dan 17 yıl 6 ay ceza verildi. Davaya bakan Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nin gerekçeli kararında ilginç detaylar yer aldı.

Kararda, Nalan Kurtdere’nin şüpheli ölümünden iki gün önce, 25 Temmuz 2020 tarihinde Genel Kurmay Başkanlığı’nın binbaşı Hüseyin Kurtdere’nin ABD’deki görevini “temsil kabiliyetini kaybettiği” gerekçesiyle sonlandırdığı belirtildi.

GEREKÇEDEKİ FETÖ DETAYI

2018-2021 yılları arasında Washington’da Hava Ateşe Yardımcısı olarak görev yapan E.M. tanık olarak alınan ifadesinde, şüpheli ölüm olayından 10 gün önce sanık Hüseyin Kurtdere’nin kendisine “Eşime FETÖ’cü olduğunu itiraf ettirdim ne yapmam lazım” şeklinde mesaj attığını anlatarak, “Sanıktan mesaj geldi, ben de direkt telefonu aldım. Çok hassas bir konu olduğu için telefonu silahlı kuvvetlerde K. generale götürdüm. O saatten sonra hiçbir şekilde sanıkla iletişime geçmedim” dedi.

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Duruşmada dile getirilen FETÖ iddialarıyla ilgili olarak da sanık Kurtdere, eşinin o döneminin “halisünasyonlar” gördüğü bir dönem olduğunu anlattı.

Gerekçeli kararda, atılan FETÖ mesajı ile ilgili olarak, bu durumun eşler arasında tartışma konusu olduğu, geçimsizliğe neden olduğuna dair ise bir tanık beyanı bulunmadığı belirtildi.