Ölüm müteahhitlerine operasyon

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Kahramanmaraş merkezli çifte depremin ardından Gaziantep ve Malatya Cumhuriyet Başsavcılıkları yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan araştırmada, yıkılan Doğansoy Apartmanı müteahhidi Volkan Raşit Özcan, Şadoğlu Apartmanı müteahhidi Nejdet Hanlıoğlu, Serap Apartmanı müteahhidi Reyhan Özkan, Zorlu Apartmanı müteahhidi Nuran Gezici, Bahçelioğlu Apartmanı müteahhidi Ahmet Konuk ve Mazıcı Apartmanı müteahhidi Muzaffer Doğan hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Haklarında ‘taksirle öldürme’ suçundan yakalama kararı çıkarılan müteahhitlerin İstanbul’da olduklarının belirlenmesiyle Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçen cumartesi günü harekete geçti.

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19 Şubat itibarıyla yurtdışına kaçmaya çalışan ve farklı şehirlerde saklanan 133 müteahhit tutuklandı.

3 MÜTEAHHİT SERBEST KALDI

Ekipler, 6 müteahhidi adreslerine düzenlenen operasyonlarla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan Volkan Raşit Özcan, Nejdet Hanlıoğlu ve Reyhan Özkan tutuklanırken, Nuran Gezici, Ahmet Konuk ve Muzaffer Doğan yurtdışı çıkış yasağı ve belirli aralıklarla karakola imza vermeleri şeklinde adli kontrol kararıyla serbest kaldı.