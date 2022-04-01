Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Ölü zehirli denizanaları kıyıya vurdu, ekipler tek tek topluyor! Dikkat! Çıplak elle dokunmayın

#Mersin#Erdemli#Akdeniz

Doğu Akdeniz’de özellikle Mersin körfezinde sıkça görülen, son günlerde ise sahile vuran zehirli iğneleri bulunan denizanaları nedeniyle Erdemli’de belediye ekipleri kıyıları temizlemeye başladı. Vatandaşların temas etmemesi için ölü denizanaları tek tek toplanırken, çıplak elle dokunulmaması konusunda da görevliler uyarıda bulundu.

Haberin Devamı

Son aylarda Mersin körfezinde sıklıkla görülen denizanaları kıyı kesimlerine kadar geldi. Özellikle 3 gündür sıklıkla sahillere vuran denizanaları vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Erdemli’ye de ulaştı.

Ölü zehirli denizanaları kıyıya vurdu, ekipler tek tek topluyor Dikkat Çıplak elle dokunmayın

Zehirli iğneleri bulunan denizanalarının ilçe merkezindeki sahillere vurmaya başlaması üzerine Erdemli Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, karaya vuran ölü denizanalarını vatandaşın zarar görmemesi için topluyor. Ekipler, vatandaşlara zehirli olan denizanalarına çıplak elle dokunulmaması uyarısında da bulunuyor.

Ölü zehirli denizanaları kıyıya vurdu, ekipler tek tek topluyor Dikkat Çıplak elle dokunmayın

Haberin Devamı

"ÇIPLAK ELLE KESİNLİKLE DOKUNULMAMASI GEREKİYOR"

Denizanalarının Süveyş Kanalı'ndan Akdeniz’e geldiğini belirten Erdemli Belediye Başkan Yardımcısı Abdülkadir Altunçiçek, sahile yakın noktalara yiyecek bulmak için gelen denizanalarının telef olduğunu kaydetti.

Ölü zehirli denizanaları kıyıya vurdu, ekipler tek tek topluyor Dikkat Çıplak elle dokunmayın

Havaların ısınması nedeniyle bu durumun yaşandığını aktaran Altunçiçek, ”Biz de tedbir alıyoruz, belediyemizin ekipleri ile gerekli sahil temizliğini yapıyoruz. Vatandaşlarımız açısından dikkat edilmesi gereken konu bunların zehirli olduğudur, çıplak elle kesinlikle dokunulmaması gerekiyor. Belediyeye haber etmeleri durumunda Erdemli sahilinde her yerde biz bunları toplayacağız. Ekiplerimiz sahilimize vurmuş olan denizanalarını topluyorlar” dedi.

Ölü zehirli denizanaları kıyıya vurdu, ekipler tek tek topluyor Dikkat Çıplak elle dokunmayın

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mersin#Erdemli#Akdeniz

BAKMADAN GEÇME!

İbrahim Tatlıses meydan okudu: Onların ikisi çamur satıyor

İbrahim Tatlıses meydan okudu: Onların ikisi çamur satıyor!

#İbrahim Tatlıses
7 soruda çöl tozu Uzmanlar Hürriyete yanıtladı

7 soruda çöl tozu! Uzmanlar Hürriyet'e yanıtladı

#Çöl Tozu
Türkiyenin yeni vurucu gücü

Türkiye'nin yeni 'vurucu gücü'

#ROKETSAN

BAKMADAN GEÇME!

İbrahim Tatlıses meydan okudu: Onların ikisi çamur satıyor

İbrahim Tatlıses meydan okudu: Onların ikisi çamur satıyor!

#İbrahim Tatlıses
7 soruda çöl tozu Uzmanlar Hürriyete yanıtladı

7 soruda çöl tozu! Uzmanlar Hürriyet'e yanıtladı

#Çöl Tozu
Türkiyenin yeni vurucu gücü

Türkiye'nin yeni 'vurucu gücü'

#ROKETSAN