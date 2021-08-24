Olimpiyat gururlarıyla akşam yemeği

Erdoğan, konuşmasında özetle şunları söyledi: “Tokyo 2020, 1936’dan beri katıldıklarımız arasında en fazla madalyayı kazandığımız Olimpiyatlar olmuştur. Tokyo 2020, sadece madalya sayısı açısından değil kadın sporcularımızın elde ettiği başarılar bakımdan da tarihe geçmiştir. 13 madalyadan 5’i kadın sporcularımız tarafından ülkemize getirilmiştir. Sizler sadece madalya kazanmadınız aynı zamanda 7’den 70’e milletimizin tamamının gönlünü de kazandınız. Gençlerimiz için umut kaynağı oldunuz. Kiminiz okulunuzda beden eğitimi hocanız tarafından keşfedildiniz.

PARİS’TE ÇITA YÜKSEK

Mete, babasının keşfiyle bu yola koyulan bir sporcumuz. Tabi ben Mete’ye farklı bakıyorum. Mete, okçuluğu yeni nesillere sevdirecek olan bir idol olmuştur. Spor Bakanlığımız ve federasyonlarımızla Tokyo Olimpiyatları’nı değerlendireceğiz, güçlü ve zayıf yanlarımızı analiz edeceğiz. Özellikle arzu ettiğimiz seviyeye ulaşamadığımız veya ivme kaybettiğimiz branşlara daha fazla ağırlık vereceğiz. Tokyo 2020’den çıkardığımız dersler ışığında Paris 2024 Yaz Olimpiyatları’na hazırlıklarımızı da şimdiden başlatacağız. Paris’te de Tokyo’da elde ettiğimiz başarı çıtasını çok daha yukarı çıkacağız.”

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