Ölen madenci depremde gönüllüydü

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Zonguldak’ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessesesi’ne bağlı maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren Erdal Karaçam (38), köyünde toprağa verildi. Karaçam’ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye giderek kurtarma çalışmalarına katıldığı belirtildi.

TTK Karadon Müessesesi’ne bağlı maden ocağında eksi 360 ile 460 kodları arasında önceki gün göçük meydana geldi. Kömür üretimi sırasında ‘posta’ diye tabir edilen kömür yığını Erdal Karaçam’ın üzerine aktı. Direkle göçük arasında sıkışan Karaçam’ı sıkıştığı yerden arkadaşları kurtarıp yerüstüne çıkardı. Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği Karaçam’ın cansız bedeni, Atatürk Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

14 yıllık maden işçisi olan 2 çocuk babası Erdal Karaçam’ın cenazesi, Devrek ilçesi Yağmurca köyü camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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‘CAN KURTARMAK İÇİN ÇALIŞTI’

Cenazeye, Karaçam’ın mesai arkadaşlarının yanı sıra TTK Genel Müdürvekili Muharrem Kiraz, Genel Müdür yardımcıları Fazlı Uncu ve Ercan Gebeş, Genel maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil ve Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt da katıldı.

Erdal Karaçam ile 4 yıldır birlikte çalıştığını söyleyen Aydoğan Eroğlu (35), “Deprem bölgesine de gönüllü olarak beraber gitmiştik, orada can kurtarmak için mücadele vermiştik. Çok iyi bir insandı, çok çalışkandı, yardımseverdi. İşi ondan öğrendik. Talihsiz bir olayda hayatını kaybetti. O kadar tedbir alıyoruz ama bazen beklemediğimiz bir olay olabiliyor. Sonuçta yerin 700 metre altı, her yerde tehlike olabiliyor. Ne kadar tedbir de alsak, bazen yetersiz kalabiliyor. Kahraman gibi hatırlayacağız Erdal ağabeyimizi. Mekânı cennet olsun” dedi. m Ali Sencer ARSLAN / DHA