Öldürülen şampiyon yarışçı Bayram Diril'in ablasından 'mafya' iddiası

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Olay, 13 Kasım günü saat 23.45 sıralarında İmrahor Caddesi'ndeki trafik ışıklarında meydana geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 'Pist Şampiyonası' yarışmalarında çok kez ödül alan ve birinciliği olan motosiklet yarışçısı Bayram Diril'in kullandığı 34 DJF 149 plakalı otomobil, trafik ışığının kırmızı yanması üzerine durdu.

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İddiaya göre, bu sırada motosikletli ve kar maskeli iki saldırgan otomobile silahla ateş etmeye başladı. Otomobil, karşı şeride geçerek kaldırıma çıktı. Bayram Diril saldırıda ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Bayram Diril, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırıda aynı otomobilde bulunan bir kişi ise yara almadan kurtuldu. Polis, saldırıyı gerçekleştiren motosikletli ve maskeli iki kişinin yakalanması çalışma başlattı. Ablası Gülhan Diril, kardeşini öldürenlerin yakalanmasını istedi.

Kardeşinin motosiklet tutkunu olduğunu söyleyen Gülhan Diril, "Kardeşim küçükken motosiklet tamircisinin yanında çırak olarak çalışmaya başladı. İstanbul’a geldiğimiz zaman maddi açıdan çok zor durumdaydık. Hepimiz tekstil atölyesinde çalıştık ama Bayram küçükken motosiklet tamircisi olmak istedi. Daha sonra motosiklet sevdası vardı, yarışlara katıldı. Annem hep, 'Oğlum, o motosikletin üzerinde can vereceksin, öleceksin yapma, bırak şu yarışları' diyordu. Bayram ise 'Anne bu benim için bir hobi. Ne olur beni bundan mahrum bırakmayın' diyordu" diye konuştu.

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Gülhan Diril, "Olay günü öğle 14.00 gibi dışarı çıktı, sonra akşam 00.00 gibi bizi aradılar. Bize kaza olduğu söylendi. Kaza ise kurtulur diye düşündüm. Daha önce en küçük kardeşim Bilal’e mafya musallat oldu. Kardeşimi işledikleri suçlarda hızlı motosiklet kullandığı için yanlarında istediler. Sürekli yarışlarda birinci oldukları için suç işlediklerinde kardeşlerimin kendilerini kurtarmalarını istiyorlardı. Birini öldürdükleri zaman yarışçı oldukları için hızlıca olay yerinden kendilerini götürmelerini istiyorlardı. Katıldığı yarışlara annemi de götürürdü. 'Herkesin ailesi geliyor, sen de gel. Sizi de orada görmek istiyorum' diyordu. Annem gittiği zaman, annemin gözünün önünde yarışa başlamadan, yarıştan önce kızıyla motosiklet üzerinde dururken, silahla ateş açıyorlar. Onu o şekilde gördüğümüz zaman içimiz gitmişti. Arkadaşlarının hiç sadık olmadığını söylerdi. Hepsinin soruşturulmasını talep ediyoruz. Bizim ciğerimiz yandı. Kardeşimi daha önce tehdit edenler bize haber gönderdiler. 'Biz yapmadık, biz yapsak söyleriz daha önce çok insan öldürdük' dediler. Bunlar mafya, başlarının yurtdışında olduğu söyleniyor. Bu taramalı tüfekler nereden geliyor? Burası Türkiye, Texas değil. Ondan geriye 4 yaşında bir kızı kaldı. Kızı sürekli babasını soruyor, 'Babam işte mi? Neden gelmiyor?' diyor ve cevap veremiyoruz" dedi.

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Anne Sohbet Diril ise "Bana bir şey demeden evden gitti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sesleniyorum. Yardım istiyorum" dedi.