Öldürülen dört PKK’lıdan biri o bombaların faili çıktı

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Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ve Havacılık Dairesi Başkanlığı’nca yapılan çalışmalarda, Diyarbakır’ın Kulp ilçesindeki ağaçlık alanda 4 terörist tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Polis Özel Harekât (PÖH) ekipleri yönlendirildi. Karadan JÖH ve PÖH ekiplerinin yürüttüğü operasyonda ATAK helikopterleri ile İHA ve SİHA’lar ise havadan destek verdi. Çatışmaların da yaşandığı operasyonda 4 terörist öldürüldü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın da harekât merkezinde operasyonu anbean takip ettiği öğrenildi.

KIRMIZI KATEGORİDE

PKK’nın Türkiye içindeki kırsal kadrosuna büyük darbe vuran operasyonda öldürülen teröristlerden birinin terörden arananlar listesinin “Kırmızı” kategorisinde yer alan “Ahin Muş” kod adlı Hülya Demirer olduğu belirlendi. Başına 10 milyon lira ödül konulan Demirer’in PKK’nın Türkiye içindeki elebaşılarından biri olduğu kaydedildi. Diğer teröristlerden birinin ise yine terörden arananlar listesinin “Turuncu” kategorisinde yer alan Cihat Ay ve terörden arananlar listesinin “Gri” kategorisinde yer alan Çetin Temel olduğu belirlendi. Diğer teröristin kimlik tespit çalışması ise devam ediyor.

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KANLI EYLEMLERİ

Öldürülen teröristlerin birçok eyleme katıldıkları belirlendi. “Ahin-Muş” kod adlı Hülya Demirer’in dahil olduğu terör saldırıları şöyle sıralandı:

* 2016- İstanbul Fatih-Vezneciler semtinde 5’i polis memuru 12 kişinin şehit edildiği çevik kuvvet polis aracına yönelik bombalı saldırı eylemlerinin talimatı.

* 2016- İstanbul Beşiktaş’ta 36’sı polis 8’i sivil olmak üzere toplamda 44 kişinin şehit olduğu, 150’sinin yaralandığı çevik kuvvet polislerine yönelik yapılan bombalı saldırı olayının talimatı.

* 2016- İstanbul Sancaktepe’de 5’i asker 8 kişinin yaralandığı askeri personel servis aracına yönelik bombalı saldırı talimatı.

* 2018- Diyarbakır Dicle’de EYP’li saldırıda 3 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi.

* 2018- Diyarbakır Hani’de yol kesme eyleminde 2 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi.

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* 2019- Diyarbakır Kulp kırsalında EYP’li saldırıda 7 sivilin şehit edilmesi.

* 2020- Diyarbakır Kulp kırsalında EYP’li saldırıda 5 sivilin şehit edilmesi.

* 2021- Diyarbakır Lice kırsalında 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi.

* 2022- Lice kırsalında 2 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi.

* 2022- Diyarbakır-Mardin yolunda 8’i polis 9 kişinin yaralandığı Çevik Kuvvet zırhlı aracına yönelik bombalı saldırı eyleminin talimatı.

İÇİŞLERİ BAKANI DUYURDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu sosyal medya hesabından şöyle duyurdu: “Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ve Havacılık Dairesi Başkanlığı’nca yapılan çalışmalar sonucu, Diyarbakır Kulp ilçesi ağaçlık alanda tespit edilen 4 terörist, Jandarma Genel Komutanlığı işbirliğinde JÖH ve PÖH unsurları, ATAK helikopterleri ile EGM İHA ve J-SİHA’ların düzenlediği ortaklaşa operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonu gerçekleştiren kahraman emniyetimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadığınız için hepinizi alınlarınızdan öpüyorum.”