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Öldürülen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun babasına, avukata hakaretten beraat

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#ANKARA#Azra Gülendam Haytaoğlu#Mustafa Haytaoğlu
Öldürülen Azra Gülendam Haytaoğlunun babasına, avukata hakaretten beraat
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2022 16:28

Antalya'da üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu (21) öldüren, ardından cezaevinde intihar eden Mustafa Murat Ayhan'ın (48) avukatı Mehmet Ali Başaslan'ın, ‘hakaret ve tehdit’ iddiasıyla şikayetçi olduğu Azra'nın babası Mustafa Haytaoğlu hakkında beraat kararı verildi.

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Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu geçen yıl 28 Temmuz'da öldürüp 13 parçaya ayıran Mustafa Murat Ayhan'ın avukatı Mehmet Ali Başaslan, duruşma sürecinde kendisine hakaret ettiği iddiasıyla 'kamu görevlisine hakaret ve tehdit' suçlarından Mustafa Haytaoğlu'ndan şikayetçi oldu. Antalya 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde sanık Mustafa Haytaoğlu hakkında dava açıldı.

Öldürülen Azra Gülendam Haytaoğlunun babasına, avukata hakaretten beraat
Azra Gülendam Haytaoğlu

BERAAT KARARI

Antalya 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada avukat Mehmet Ali Başaslan hazır bulunurken sanık Mustafa Haytaoğlu'nun avukatı Batuhan Kuru, SEGBİS aracılığıyla katıldı.

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Savcı, 'kamu görevlisine hakaret ve tehdit' suçundan sanık Haytaoğlu'nun cezalandırılmasını talep etti. Tarafların savunmasını yapmasının ardından mahkeme başkanı, sanık Mustafa Haytaoğlu'nun beraatına karar verdi.

Öldürülen Azra Gülendam Haytaoğlunun babasına, avukata hakaretten beraat
Mustafa Haytaoğlu

Duruşma sonrası açıklama yapan Mustafa Haytaoğlu'nun avukatı Batuhan Kuru, “Bu tür zan ve suçlamalar aileyi yeteri kadar yıprattı. Bu aşamadan sonra ailenin acısına herkesin saygı duyması gerekiyor. Adalet yeniden tecelli etti" dedi.

Öldürülen Azra Gülendam Haytaoğlunun babasına, avukata hakaretten beraat
Azra Gülendam'ın katili Mustafa Murat Ayhan

 

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#ANKARA#Azra Gülendam Haytaoğlu#Mustafa Haytaoğlu

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