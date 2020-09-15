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Çetin AYDIN - Aydemir KADIOĞLU / İSTANBUL
Haber Giriş: 15.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Öldüren akrobasi

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Öldüren akrobasi
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Ukrayna asıllı Türk vatandaşı eski jimnastikçi ve aerobik hocası Larysa Kuzyk, iddiaya göre 7. kat balkon demirleri üzerinde akrobasi yaparken düşerek hayatını kaybetti. Ölümü şüpheli bulan polis, evdeki iki arkadaşını gözaltına aldı.

İstanbul Şişli’ye bağlı Fulya Mahallesi Aşçılar Sokak’taki 33 numaralı 7 katlı binadan önceki akşam 20.00 sıralarında bir kadının düştüğünü görenler, polisi aradı. Polis ekipleri, yaralı kadını hastaneye götürdü. Ağır yaralı kadın, hayatını kaybetti. Ukrayna asıllı Türk vatandaşı eski jimnastikçi ve aerobik hocası Larysa Kuzyk (43), balkondan düştüğü sırada evde bulunan biri kadın, diğeri erkek 2 arkadaşı gözaltına alındı. Arkadaşları, alkol aldıklarını Kuzyk’in balkon demirlerinin üzerinde akrobatik hareketler yaparken dengesini kaybettiğini, tutmaya çalıştıklarını ama başaramadıklarını söyledi.

‘SÜREKLİ PARTİ VERİRDİ’

Kuzyk’in komşusu Mehtap Ülkü, “6-7 ay oldu taşınalı buraya, gürültüsüz bir gün geçmiyordu. Sürekli terasta arkadaşları ile parti veriyordu. Önceki gün de yine müzik sesleri geliyordu daha sonra pat diye bir ses duyduk, baktık ki düşmüş” dedi.

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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