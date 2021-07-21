Öldürdü, yurtdışına kaçmak isterken yakalandı

Olay, 10 Haziran'da Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Mahir K. ve yanında bulunan dört arkadaşı bir otomobil içinde olay yerine geldi. Okan Alkan ile burada buluştuktan sonra aralarında alacak verecek mevzusundan tartışma çıktı. Tartışmanın sonunda Mahir K., Okan Alkan'ı tabancayla 5 el ateş ederek yaraladı.

Mahir K. ve beraberindeki arkadaşları aynı araçla kaçarken yaralı Okan Alkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yapılan çalışmaların devamında olay yerinde 5 adet 9 mm'lik mermi kovanı bulunurken araç içinde olduğu tespit edilen R.Ö. (22), O.Ç. (22) ve S.Ç. (22) isimli şüpheliler yakalandı. Yine aynı araç içinde bulunan Kadir K. (22) bir gün sonra ilçe ekiplerine teslim oldu.

Cinayet şüphelisi Mahir K. 15 Haziran günü Edirne Uzunköprü İlçesi'nde yasadışı yollarla yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanarak İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro'ya getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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