Öldürdü... Parçaladı... Dondurucuda 3 ay sakladı... Dehşet evi

İstanbul’da yaşayan ve dönerci olan İran uyruklu Muhammed Khodarahmi (35), dün öğlen saatlerinde İran Konsolosluğu’na giderek, 3 ay önce kayınpederi Siavash Galeh Bakhtiari (71) ile kayınvalidesi Fatemeh Alidadishamsabadi’yi (64), kesici aletle öldürdüğünü, cesetleri parçalayarak Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi’nde bulunan evlerindeki derin dondurucuda sakladığını söyledi. Konsolosluk yetkililerinin haber vermesi üzerine polis Khodarahmi’yi gözaltına aldı. Adrese gidildiğinde ise kilitli bir odadaki buzdolabının derin dondurucu kısmında, poşetlenmiş ceset parçaları bulundu.

EŞİ VE BALDIZI: ‘KORKTUK POLİSE GİDEMEDİK’

Khodarahmi ile birlikte eşi S.G.B ve baldızı S.G.B. de gözaltına alındı. Khodarahmi’nin ifadesinde, “Dönercide çalışıyorum. Maddi durumum iyi değil. Onların maddi durumu iyi. 5 yıldır sürekli ‘Sana biz bakıyoruz. Biz olmasak sen bir hiçsin” diyorlardı. Psikolojik olarak sürekli eziyorlardı. Olay günü aynı şeyleri yaşayınca dayanamadım. Eşim ve baldızımı ellerinden ve ayaklarından bağladım. Daha sonra kayınpederim ve kayınvalidemi kesici aletle öldürdüm. Cesetleri parçalara ayırarak buzdolabı poşetlerine koydum. Daha sonra da derin dondurucuya yerleştirdim” dediği öne sürüldü. Eş ve baldızın ise ilk ifadelerinde, Khodarahmi’nin ellerini ve ayaklarını bağladığını, korktukları için polise gitmediklerini söyledikleri öne sürüldü.

EŞ VE BALDIZ TANIK

Khodarahmi, anne ve babalarını öldürüp parçaladığı eşi ve baldızını da dehşetin yaşandığı Esenyurt’taki evde yaşamaya zorlamış.