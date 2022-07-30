Öldüğü iddia edilmişti! Yaşadığı belirlenen PKK/YPG'li terörist, yakalanıp tutuklandı

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Ayn El Arap kentinde 26 Eylül 2014'de terör örgütleri DEAŞ ile PKK/YPG arasında çıkan çatışmada, 'Nergis Oramar' kod adlı PKK/YPG'li terörist yaralandı. Çatışmada yaralandıktan sonra şarkı okurken çekilen videosu ile bilinen teröristin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği duyuruldu.

OPERASYONLA YAKALANDI

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmada ‘Nergis Oramar’ kod isimli Suriye uyruklu terörist Dünya Osman’ın ölmediği bilgisine ulaştı. Ekipler yaptığı araştırmada Dünya Osman’nın Batman’da yaşadığını belirledi. Adresi belirlenen Dünya Osman, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak, Şanlıurfa’ya getirildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Burada sorgulanan Dünya Osman, "DEAŞ’ın saldırısında ayağımdan yaralandım. Tedavimin ardından Irak’a gittim ve orada evlendim. Evlendikten sonra tekrar Türkiye’ye geldik. Şimdi 5 aylık hamileyim. Hiç çatışmaya katılmamıştım. Ayn El Arap'ta 1 yıl maaşlı olarak YPG saflarında bulundum ve bu dönemlerde sadece nöbet tuttum" dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

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Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Dünya Osman, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, 'Terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.