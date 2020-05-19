Olası cinayeti sakarlığı önledi

İstanbul’da geçen hafta perşembe günü 14.30 sıralarında, Deniz Aydınak, Bakırköy Adliyesi’nin protokol girişine geldi. Aydınak, sulh ceza hâkimi Ömer Kenan Aydın için “Dayım olur” diyerek kendisiyle görüşeceğini söyledi. Aydınak, hâkim Aydın’ın, geleceğinden haberdar olduğunu da söyledi. Görevliler, hâkimin odasını aradı ancak ulaşamadı. Adliyenin bahçesinde dolanan Aydınak, cebinden 20 santim uzunluğunda bıçak düşürdü.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Polis sarhoş olduğu da gözlenen Aydınak’ı etkisiz hale getirdi. Polisler, durumu günün nöbetçi savcısına bildirdi. Savcılık, Aydınak’ın “silahla tehdit” şüphesi ile ifadesinin alınmasını istedi. Bakırköy Asayiş Şube Müdürlüğü, Aydınak’ın ifadesini aldı ve 15 Mayıs’ta adliyeye sevk edildi.

Tutuklanması istemi ile sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Aydınak, daha önce hakkında tutuklama kararı veren hâkim Ömer Kenan Aydın ile arasında bir husumet olmadığını söyledi. Aydınak’ın avukatı ise müvekkilinin, güvenlik görevlileri ile konuştuktan sonra adliye binası dışına çıktığını söyledi. Yapılan hâkimlik sorgusu sonrası Aydınak ‘silahla tehdit’ suçundan tutuklandı.



