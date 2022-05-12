Okyanusa düştükten 66 saat sonra bulunmuştu... Türk kaptan yurda döndü

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İngiltere merkezli bir şirkette gemi kaptanı olarak görev yapan Erhan Seçkal (40), ‘Quorn’ isimli yük gemisi ile ocak ayında sefere çıkmıştı. 29 Nisan’da Avusturalya’dan Vietnam’a gitmek üzere açılan gemide görev yapan Türk kaptan, 2 Mayıs’ta gemide bulunamamıştı. Seçkal gemiden okyanusa düştükten 66 saat sonra balıkçılar tarafından bir tahtanın üzerinde sağ olarak bulunmuştu.
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Seçkal, tedavisinin tamamlanmasının ardından Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçakla dün saat 04.30'da İstanbul’a geldi.
Havalimanında basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Erhan Seçkal, “Ülkeme döndüğüm için çok mutluyum. Özellikle devlet yetkililerine yardımları için çok teşekkür ederim. Dışişleri Bakanı’mız, Cakarta Büyükelçiliği’mizin çalışanları bana bu konuda çok yardımcı oldu. Bir an önce aileme kavuşmak istiyorum” dedi.