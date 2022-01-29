Okuma-yazmada 1 milyon aşıldı

Haberin Devamı

“2018 yılı şubat ayında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşleri Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan Okuryazarlık Seferberliği, 2021 yılında da devam etmiştir. Bu süreçte 960 bin 424’ü kadın olmak üzere 1 milyon 195 bin 221 kişi yetişkin okuma yazma kurslarına katılmıştır. Kadınların okuma yazma kurslarına katılımını arttırmak için Halk Eğitimi Merkezleri ihtiyaç doğrultusunda çocuk bakım odaları açmak, kursiyerlerin ulaşımını sağlamak, çevre kurslarına ağırlık vermek gibi çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca seferberlik kapsamında eğitim verebilecek öğretmen nitelikleri de genişletilerek, kursların yaygın olarak açılabilmesi sağlanmıştır.

40’AR SAATLİK PROGRAM

2021 yılında temel düzeyde okuma yazma öğrenmiş yetişkinlerin, bu becerilerini geliştirmek ve günlük hayatlarında aktif ve işlevsel olarak kullanabilmeleri için 10 farklı temada (Dijital Vatandaşlık, Sağlık, Beslenme, Çevre Kirliliği, Bilinçli Tüketim ve Tüketici, Günlük Hayatta Matematik, Hava Olayları ve İklim Değişikliği, Kişiler Arası İletişim, Temel Hak ve Özgürlükler, Geri Dönüşüm Temalı) 40’ar saatlik Yetişkinler İçin Okuma-Yazmayı Geliştirme Kurs Programları hazırlanmıştır.”