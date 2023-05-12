Okulöncesi ücretsiz olacak

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Ordu Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen ‘Okul Öncesi Eğitimi Değerlendirme Toplantısı’na katılan Bakan Özer, şunları söyledi: “Okulöncesi eğitimle ilgili valilik tarafından komisyonlar marifetiyle belirlenen ücretler vardır. Yarım gün 50 veya 100 lira. Tam gün eğitim veren kreşlerde ise 400 lira, 500 lira gibi. Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine dayalı olarak bu ücretler tahakkuk ediliyordu. 2023-2024 eğitim öğretim yılı içerisinde bu ücretlerin tamamını kaldırıyoruz. Türkiye’nin hiçbir noktasında; ister tam gün isterse yarım gün eğitim yapsın, okulöncesi eğitimden kesinlikle ücret alınmayacak.”

Bakan Özer, ayrıca ücretsiz yemek kapasitesini 5 milyondan 7 buçuk milyona çıkarmayı hedeflediklerini de söyledi.