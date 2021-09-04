Okullarımızı açık tutmakta kararlıyız

OKULDAN UZAK TUTMA LÜKSÜMÜZ KALMADI



“Çocuklarımız 1.5 yıldır akranları ve öğretmenleriyle bir arada olamadılar. Salgın devam ediyor ama çocukları okullardan uzak tutma lüksümüz kalmadı. Okullarımızı açık tutmakta, çocuklarımıza akranlarıyla birlikte en iyi eğitimleri vermekte kararlıyız. Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde zihinsel, bedensel, kültürel gelişimleri bakımından okulların açık tutulması önemlidir. Gerekli her türlü tedbiri alarak çocuklarımızı pazartesi günü okullarıyla buluşturuyoruz.

KURALLARI EKSİKSİZ UYGULAYIN

Milli Eğitim Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız okullarda uygulanacak kuralları ve ilkeleri belirlediler. Öğretmenlerimizden isteğim, bu kuralların eksiksiz bir şekilde uygulanmasıdır. Aşılarınızı yaptırarak çocuklarımıza ve topluma örnek olacağınıza inanıyorum. Bakanlığımız, okulların temizlik ve maske ihtiyaçlarını karşıladı. Okullarımız eğitime hazır durumda. Başarılı bir eğitim dönemini geride bırakacağımızdan şüphe duymuyorum. İnşallah okullarımızı tam zamanlı olarak açık tutarak öğretim yılını tamamlayacağız.

700 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPTIK

Atanacak öğretmenlerimizle birlikte okullarımızda görev yapan öğretmen sayımız 1 milyon 137 bini bulacaktır. Ülkemizde 500 bin civarında öğretmenimiz vardı. Artık bu sayı 1 milyon 200 binlere yaklaştı. Şu anda okullarımızda görev yapan öğretmenlerimizin 700 binini bizim dönemimizde atayarak öğretmen ihtiyacımızı hızla kapattık. Bunun yanında inşa ettiğimiz okullar ve dersliklerle, okullarımızın ve sınıflarımızın öğrenci mevcutlarını iyice azalttık.

SINIF MEVCUTLARI 22 CİVARINDA

Geçmişte ortalama 30 civarındaki sayısıyla OECD ülkelerinin çok üstünde olan ortalama sınıf mevcutlarımız, bugün 22 ile OECD ortalaması civarındadır. Bugün Türkiye’deki ortalama sınıf mevcutları İngiltere, Avustralya, Fransa gibi ülkelerdeki ilkokullardan daha düşük, Almanya ve Amerika ile yaklaşık aynı seviyededir. Benzer şekilde öğretmen başına düşen öğrenci sayılarında da ilkokullarda öğretmen başına 15, ortaokullarda ve liselerde 13 öğrenci düşen OECD ortalamalarını yakaladık, hatta geçtik. Hükümete gelirken milletimize, ülkemizi, eğitim, adalet, sağlık ve güvenlik temelleri üzerinde yükseltme sözü vermiştik. Eğitimi önceliklerimizin en başına almıştık. Çağın gerektirdiği her türlü bilgi ve beceriyle donatılmış, yetişmiş insan gücümüzü ekonomimizin ve toplumumuzun, demokrasimizin lokomotifi olarak görüyoruz.”

EN AZ STRES YAŞAYAN ÖĞRETMENLER ARASINDALAR

Öğretmenlerimizin özlük haklarında büyük iyileştirmeler yaptık. Avrupa’da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye’dir. AB’nin bu konudaki raporuna göre öğretmenler için zorunlu ders saati en düşük ülke Türkiye’dir. Avrupa’da öğretmenlerin yaklaşık yarısı işlerinde stres yaşadıklarını belirtirken, Türkiye’de bu oran yüzde 20’ler civarındadır. Türkiye’deki öğretmenler, Avrupa’daki öğretmenler arasında en az stres yaşayan öğretmenler arasındadır. Eğitime yaptığımız büyük yatırımlarla okullarımızın fiziki ve teknolojik şartlarını da geliştirdik. Okullarımızın tamamını bilgisayar laboratuvarlı, dijital kütüphaneler, akıllı tahtalarla zenginleştirerek çağın imkanlarıyla donattık. Salgın döneminde çocuklarımızın uzaktan eğitimini sağlamak için 2 milyon tablet dağıttık, herkese 8 GB internet sağladık.

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