Okullarda siren sesi birçok bölgede tedirginlik yarattı... İşte siren seslerinin sebebi

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Okullarda gerçekleştirilen tatbikat nedeniyle siren sesleri birçok ilimizde birçok bölgede okullarda duyulurken, vatandaşlar durumun ne olduğunu anlamak için internette araştırmalarda bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu hakkında dün yaptığı açıklamada okullarımızda tatbikat gerçekleşeceğinden bahsetmişti.

81 İLDE AYNI ANDA SİRENLER ÇALDI, TATBİKAT YAPILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Memur-Sen AKUT Ekibinin Tanıtım ve Akreditasyon Töreni'nde "Yarın tüm Türkiye'de, okullarda kıymetli bir tatbikatımız var. İnşallah yarın 81 ilde vali, kaymakam, il eğitim müdürlerimizle ve öğrencilerle bir tatbikat yapacağız." demişti. Bugün 81 ildeki okullarda tatbikat yapıldı.

BAKAN SOYLU: YIL SONUNA DOĞRU BÜYÜK TÜRKİYE TATBİKATI YAPACAĞIZ

Bakan Soylu tatbikat sonrası yaptığı açıklamada "Şunu unutmamamız gerekir. Türkiye afet bölgesidir. Bizim bir afet haritamız var. 2021 afet haritasında bölgelerimizde farklılık ortaya koysak bile sel, çığ, deprem, yangın, toprak kayması her birinin ortaya çıktığı ülkemizin çeşitli bölgelerinde afetlerle karşı karşıya kaldık. 2019-2020 yılını afet yılı olarak ilan ettik. Yaklaşık 56 milyon insanımıza ulaştık. 2022 yılını da afet tatbikat yılı ilan ettik. Bu yıl içerisinde çeşitli temalarda olmak üzere 54 bin tatbikat gerçekleştireceğiz. Bu pazar örneğin Erzurum'daydık. Palandöken Dağı'nda bir çığ tatbikatı yaptık. Tatbikatlar yıl sonuna kadar devam edecek. Yıl sonuna doğru büyük Türkiye tatbikatı yapacağız. Bugün 14 milyon öğrencimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, müdürlerimizin her birisi bu tatbikatın içerisindedir. 2021'de yaptığımız eğitimin aslında tamamlamasını yaptık. Çok başarılı bir tatbikat gerçekleştirdik. Hepinizle gurur duyuyoruz. Tüm Türkiye'de 81 vilayet ve tüm ilçelerde gerçekleştirilen bu tatbikat nedeniyle teşekkür ediyoruz." dedi.