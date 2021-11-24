Okullar uzaktan eğitim olacak mı? MEB'den açıklama

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Okullar uzaktan eğitim olacak mı sorusu cevap buldu. Öğretmenlerin aşı oranlarında da sürekli artış olduğunun altını çizen Bakan Özer, en az iki doz aşı olmuş öğretmen oranının yüzde 88'e yükseldiğini belirtti.

Özer, şunları söyledi:



"6 Ağustos tarihinde en az iki doz aşı olmuş öğretmen oranı yüzde 60 idi. Bugün itibari ile bu oranın yüzde 88'e çıkmış olması oldukça önemli. Diğer taraftan aşı olmadan hastalığı geçirerek antikor oluşturmuş öğretmen oranı ise yüzde 5'ler civarında. Dolayısıyla, en az iki doz aşı olmuş ve aşı olmadan antikora sahip öğretmen oranımız yüzde 93'ler seviyesinde. Eğitim sistemimizdeki öğretmen sayımızın büyüklüğü dikkate alındığında bu oran yaklaşık 1 Milyon 116 bin öğretmenimize karşılık gelmekte. Şu anda okullarımızı yüz yüze açık tutmadaki en büyük avantajımız, öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının oldukça yüksek olması."