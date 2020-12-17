Okullar ne zaman tatil olacak? 15 tatil ne zaman? İşte yarıyıl tatil tarihi

15 tatil, 2020-2021 eğitim öğretim yılında da merak edilen konular arasında bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl tatil tarihlerinin yer aldığı takvim yayımlanıyor. Birinci dönem ara tatili, 16 Kasım 2020 Pazartesi başladı ve 20 Kasım 2020 Cuma sona erdi. Yarıyıl tatili 25 Ocak tarihinde başlayacak.

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yarıyıl tatili 25 Ocak tarihinde başlayacak ve 5 Şubat 2021'de sona erecek. İkinci dönem, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak. Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.