Okuldan hırsızlık şüphelisi kameradan belirlenip yakalandı

Perilikaya Mahallesi’nde bulunan bir ilkokulda, geçen hafta içerisinde hırsızlık meydana geldi. Okul idarecilerinin ihbarının ardından çalışma başlatan polis, okulun çevresindeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İnceleme sonunda, gece geç saatlerde okula gelen ve birinci kattaki pencerenin demirlerini, başka bir demir yardımıyla esnettikten sonra tırmanarak içeri giren şüphelinin hırsızlık yaptığı belirlendi. Kimliği tespit edilen şüpheli, polisin adresine düzenlediği operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.