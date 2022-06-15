Okulda üzerine demir kapı düşmüştü! Kadir Efe için 130 bin TL tazminat kararı

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Olay, 3 Ekim 2013'te Torbalı Ticaret Odası 80'inci Yıl İlköğretim Okulu'nun bahçesinde meydana geldi. O tarihte 1'inci sınıf öğrencisi olan ve arkadaşlarıyla teneffüste oynayan Kadir Efe Çakar'ın üzerine, çoğunlukla kantine gelen ürünlerin içeriye girişi için kullanılan demir kapı düştü. Hastaneye kaldırılan Çakar'ın sağ diz ön çapraz bağları koptu. Uzun süre koltuk değnekleriyle yürümek zorunda kalan Kadir Efe, olayın ardından psikolojik sorunlar da yaşamaya başladı.

Aradan geçen 9 yıla rağmen şu an aksayarak yürüyen ve bacağında meydana gelen hasarın giderilmesi için 18 yaşında ameliyat olması gerektiği belirtilen Kadir Efe, bir yandan da psikolojik tedavi almayı sürdürüyor. Kadir Efe'nin ailesi ise olayın ardından avukatları Volkan Çakır aracılığıyla hem Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu hem de MEB'e İzmir 5'inci İdare Mahkemesi'nde maddi ve manevi tazminat istemiyle dava açtı.

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İLK DERECE MAHKEMEDE 245 BİN TL TAZMİNATA HÜKMEDİLMİŞTİ

İzmir 5'inci İdare Mahkemesi, dava kapsamında bilirkişi raporu istedi. Bilirkişi raporunda, demir kapının montajının güvensiz olması nedeniyle sonradan güçlendirilmesine rağmen sağlam olmadığı belirtildi. Kazanın öğrencilerin iki kanatlı kapının deforme olan tel örgülerine tutunarak kapıda sallanması sonucu meydana geldiğine de raporda yer verildi. Raporda, idarenin bu durumlara rağmen, herhangi bir tedbir almaması nedeniyle yüzde 80 kusurlu olduğunun tespit edildiği belirtildi. Mahkeme, 23 Şubat 2018'de verdiği kararda, davalı idarenin koruma, gözetim ve denetim yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmemesi nedeniyle olayın gerçekleştiğini belirtip, toplamda 185 bin TL maddi tazminata hükmetti. Ayrıca, duydukları acı ve ızdırabı kısmen de olsa karşılayabilmek amacıyla, olayın meydana geliş şekli, tarihi, kusurun niteliği, oranı, Kadir Efe'nin sosyal durumu ve iyileşme olasılığı da dikkate alınarak, baba Enis, anne Mediha ve çocukları Kadir Efe Çakar'ın her biri için 20 bin TL, toplamda 60 bin TL manevi tazminata hükmedildi. Böylece, MEB'in toplamda 245 bin TL tazminat ödemesine karar verildi.

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ÜST MAHKEMEDE MADDİ TAZMİNAT İPTAL EDİLMİŞTİ

Karara itiraz edilmesiyle İzmir Bölge İdare Mahkemesi 6'ncı İdari Dava Dairesi dosyayı yeniden inceledi. Bölge İdare Mahkemesince maddi tazminata gerek olmadığı belirtilip, Kadir Efe için 50, anne ve baba için ise 40'ar bin TL olmak üzere toplamda 130 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verildi. Kararda, "Kadir Efe'nin yaralandığı olay sonrasında sağ diz çapraz bağ yırtığının ameliyatla tam olarak iyileşme olasılığı bulunmaktadır. Ameliyat edilmekle iyileşecek yırtıkların bu aşamada kalıcı çalışma gücü kaybı nedeni olarak kabul edilemez. Yaşadığı travma sonrası psikiyatrik sorunlarının ise kalıcı ve sürekli çalışma gücü kaybı oluşturup, oluşturmadığı ise henüz bu aşamada bilimsel olarak kesin bir biçimde karara bağlanamadığı görülmüştür. Bu nedenle, henüz kesin ve kalıcı vücut tamlığında eksilme sonucu doğurmayan yaralanma ve ruhsal travmalar nedeniyle davacının çalışma gücü kaybından kaynaklanan 'gerçek' bir maddi zararından söz edilemez" denildi.

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MADDİ TAZMİNATIN İPTALİ BOZULDU

Karara her iki tarafın itirazı üzerine, dosya Danıştay 8'inci Dairesi'ne gitti. Dosyayı yeniden inceleyen Danıştay, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 6'ncı İdari Dava Dairesi'nin 130 bin TL'lik manevi tazminat kararı onarken, maddi tazminatın iptal edilmesine dair kararı bozdu. Verilen kararda, maddi tazminat yönünden yeniden bir karar verilmesine hükmedilirken, dosya, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 6'ncı İdari Dava Dairesi'ne gönderildi.