Okulda A320 uçuruyorlar

İstanbul Bağcılar MTAL, Uçak Bakım Alanı’ndan her yıl 60 mezun vererek hızla büyüyen havacılık sektörüne teknisyen desteği sağlıyor. 40 yıllık okulda 1997 yılında açılan uçak bakım bölümünde öğrenciler daha önce gerçek bir Cessna 172 üzerinde eğitimlerini tamamlıyordu. Havacılık sektöründe pilotların ilk uçuş eğitimlerini aldıkları Cessna 172, zamanla sektörün gelişen ihtiyaçlarına yanıt veremez hale geldi. Bunun üzerine Bağcılar MTAL Uçak Bakım Alanı Atölye Şefi Can Uraslı, okuldaki diğer öğretmenler ve öğrencilerle birlikte gerçeği tam anlamıyla yansıtan ve şu an okuldaki eğitimlerde kullanılan Airbus A320 yolcu uçağı simülatörü geliştirdi. Hava durumundan, rotaya yüzlerce farklı senaryoya sahip simülatörle öğrenciler hem teknik hem de pilotaj eğitimi alabiliyor.

THY İÇİN SİMÜLATÖR

Bunun yanı sıra Uraslı, Türk Hava Yolları’nın isteği üzerine şirketin kuluçka merkezinde kullanması amacıyla ayrı bir simülatör daha hazırladı. Can Uraslı projeyi şöyle anlattı:“Simülatörde bir Airbus A320 uçağında olan yakıt, ateşleme, yangın, hidrolik, otopilot, haberleşme gibi tüm sistemler birebir mevcut. Bir pilot ne görüyorsa aynısı bulunuyor.”