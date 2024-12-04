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Okula getirip lavaboya dökünce ortalık karıştı: Ekipler alarma geçti

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#Diyarbakır#Cıva#Okul
Okula getirip lavaboya dökünce ortalık karıştı: Ekipler alarma geçti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2024 13:44

Diyarbakır'da bir öğrenci, dışarıdan getirdiği cıvayı okuldaki lavaboya döktü. KBRN ekipleri okulda temizlik çalışması yaparken, kimyasal maddeden kimsenin etkilenmediği anlaşıldı.

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Olay, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesindeki Akşemsettin Ortaokulu'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir öğrenci, dışarıda bulduğu cıvayı okula getirerek lavaboya döktü. Kokuyu fark eden nöbetçi öğretmenin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi ile okula sağlık, AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ve polis ekipleri sevk edildi.

Okula getirip lavaboya dökünce ortalık karıştı: Ekipler alarma geçti

ÖZEL EKİPMANLARLA TEMİZLİK YAPILDI

Öğrenciler alandan uzaklaştırılırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kimyasal maddeden etkilenen olmadığı anlaşıldı. KRBN ekiplerinin civanın döküldüğü bölgede yaptığı ölçümlerde zehir oranı 0,5 olarak tespit edildi. Ekipler, özel ekipmanlarla okulda temizlik çalışması yaptı.

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Okula getirip lavaboya dökünce ortalık karıştı: Ekipler alarma geçti

Okula getirip lavaboya dökünce ortalık karıştı: Ekipler alarma geçti


 

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#Diyarbakır#Cıva#Okul

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