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Okul müdürünün veliyi darbettiği iddiasına soruşturma

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#Bolu #Okul Müdürü #Veli
Okul müdürünün veliyi darbettiği iddiasına soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2022 11:04

Bolu'da, Onur Bozkurt, kızını okula almaması nedeniyle tartıştıkları Müdür Vedat Açıkgöz’ün kendisine yumruk attığını öne sürüp şikayetçi oldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili inceleme ve soruşturma soruşturma başlatıldığı açıklamasında bulundu.

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Olay, dün sabah saatlerinde Alpağut Mahallesi'nde bulunan Kanuni Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde Onur Bozkurt, kıyafeti nedeniyle kızını okula almadığını iddia ettiği Kanuni Anadolu Lisesi Müdürü Vedat Açıkgöz ile tartıştı. İddiaya göre, Bozkurt’un okul müdürü Açıkgöz’e küfür etmesi nedeniyle ikili arasında tartışma büyüdü. Müdür ve veli arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Açıkgöz, kendisine öğrencilerin gözü önünde ağır küfür ve hakaretlerde bulunduğunu iddia ettiği Bozkurt’a yumruk attı. Onur Bozkurt, Bahçelievler Polis Merkezi'ne giderek okul müdürü Vedat Açıkgöz’den şikayetçi oldu.

MİLLİ EĞİTİM YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilerek şöyle denildi:

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“Pazartesi günü sabah saat 08.30 sıralarında ilimiz merkez Kanuni Anadolu Lisesinde İstiklal Marşı töreninden sonra okul müdürünün kıyafetle ilgili öğrencilere uyarıda bulunduğu sırada dışarıdan okul bahçesine hakaret içerikli cümleler ile bir öğrenci velisi girmiştir. Bu esnada okul müdürü hakaret içerikli cümlelerin okul bahçesinde söylenilmeyeceği hususunda veliyi uyarmış, devamında veli tarafından okul müdürünün eli tutulmuş, bunun üzerine veli ile okul müdürü arasında arbede yaşanmıştır. Konu hakkında gerekli inceleme ve soruşturma yapılmak üzere işlem başlatılmıştır.”

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#Bolu #Okul Müdürü #Veli

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