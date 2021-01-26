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Gündem
Salih BÜYÜKSAMANCI-Adem YILDIZ/DHA
Haber Giriş: 26.01.2021 - 15:10 | Son Güncelleme:

Okul inşaatında bekçi ölü bulundu

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Okul inşaatında bekçi ölü bulundu
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Konya’da inşaat halindeki bir okulda bekçilik yapan Afganistan uyruklu Qudrat Ullah Aslami (31), ölü bulundu.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki ortaokul inşaatında yaşandı. İnşaatta bekçilik yapan Qudrat Ullah Aslami, bugün işçiler tarafından  kaldığı odada yatağında hareketsiz halde bulundu. İnşaata polis ve sağlık görevlileri çağrıldı. Sağlık görevlileri Aslami'nin öldüğünü belirledi. Aslami'nin ısınmak isterken yaktığı ateşten kaynaklı karbonmonoksit gazından zehirlendiği üzerinde durulurken, cenaze otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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