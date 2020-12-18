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Haber Giriş: 18.12.2020 - 22:24 | Son Güncelleme:

Oktay: Franco’nun ruhu bugün CHP’de yaşıyor

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Oktay: Franco’nun ruhu bugün CHP’de yaşıyor
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Genel Kurulu’nda açıklamalarda bulunuyor. Oktay konuşmasında CHP'ye sert eleştirilerde bulunarak, "Franco’nun ruhu bugün CHP’de yaşıyor, bizde değil. Recep Tayyip Erdoğan, yerli ve millidir, milletin adamıdır" dedi.

İşte Oktay'ın açıklamalarından satır başları

Diktatör Franco’nun Türkiye’deki temsilcileri Cumhurbaşkanımıza laf atmaya, çamur atmaya çalıştılar, buna cüret ettiler. Franco’nun ruhu bugün CHP’de yaşıyor, bizde değil. Recep Tayyip Erdoğan, yerli ve millidir, milletin adamıdır.

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