Oğuz için adalet konvoyu

Haberin Devamı

EVLİ ve bir çocuk babası Oğuz Murat Aci’nin birlikte Off-Road yaptığı arkadaşları dün 11.00’de İstanbul Kemerburgaz’da onlarca araçla ‘adalet konvoyu’ oluşturdu. Konvoydakiler protesto amaçlı Timur Cihantimur’un yaşadığı evin önünden korna ve siren çalarak geçti. Kazanın gerçekleştiği Davutpaşa Caddesi’ne gelen grup kazanın olduğu yere çiçek bıraktı. Daha sonra Oğuz Murat Aci’nin defnedildiği yer olan Gümüşdere Mezarlığı’na geçen grup burada mezarı başına gelerek en sevdiği tuzlu krakerden iki pa-ket bıraktı. Mezarlık ziyaretine Oğuz Murat Aci’nin annesi Pervin, babası Özer ve eşi Şükrüye Aci de katıldı.

MEZARA GİDEMEDİ

Acılı anne Pervin Aci, mezarlığa kadar gitti ancak oğlunun mezarını ziyaret edemedi. Pervin Aci, oğlu Timur Cihantimur’u Mı-sır’a oradan da ABD’ye kaçıran anne Eylem Tok’a seslenerek, “O da alsaydı yavrusunu bizim konvoya karışsaydı, hiç kimse bir şey demezdi. Yavrusunu alsın buyursun gelsin. Türkiye Cumhuriyeti’ne teslim olsun. Ben hâlâ oğlumun mezarına gidemedim. Ben de oğlumun mezarına gideceğim, müjdeleyeceğim. Diyeceğim ki oğlum sana vuran teslim oldu” dedi.

‘BİZE EMANET’

Haberin Devamı

Oğuz Murat Aci’nin arkadaşı Selahattin Çobanoğlu, “Bu olayda, taksirle ölüme sebebiyet, cinayet, gasp, delil karartma dahil, fi-rara kadar uzanan bir suç zinciri bulunmaktadır. Oğuz kardeşimizin bir annesi ve bir babası, dünya güzeli bir evladı ve kendisini bekleyen bir eşi vardı. Ancak şımarık ve sosyopat bir birey tarafından hayattan koparıldı. Oğuz ailen de davan da adaletinin tecel-lisi de bize emanettir kardeşim.”