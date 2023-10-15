Öğretmenlere ara tatil yok

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Yani öğretmen ve idareciler ara tatil döneminde çalışmaya devam edecek. Öğretmenler, pandemi dönemiyle birlikte seminer çalışma dönemlerini online ortamda okulda bulunmadan tamamlayabiliyordu. Ancak Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu imzasıyla okullara gönderilen yazıda, ilgili yönetmeliklere yer verilerek öğretmenlerin bu çalışmaları kendi okullarında yürüttüklerini belirten ilgili maddeleri işaret edildi. Karar yazısıyla birlikte iletilen çalışma programına göre ise yönetici ve öğretmenler 5 gün boyunca saat 09.30 ile 13.00 arasında yapılacak canlı sunumlara katılacak ardından okul ve kurum yöneticilerinin düzenleyeceği çalışma takvimi doğrultusunda ara tatile kadar olan çalışmalarını değerlendirerek gerekli planlamalarını yapacak.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

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Karara tepki gösteren öğretmenler, sosyal medya hesaplarından ‘Yüz yüze seminere hayır’ başlığıyla itirazlarını paylaştı. Sosyal medyada, “Ara tatil sadece öğrenciler için değil öğretmenler için de durma zamanıdır”, “ İnsanlar tatil planlaması yapıp erken rezervasyon ile uçak ve tatil organize etmişler. Ara tatile 20 gün kala yüz yüze seminer yapılacak demek nasıl bir karardır?”, “Online olacak semineri neden okula gidip orada izliyoruz? Online seminer online olmalıdır” gibi yorumlar yapıldı.