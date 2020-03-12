Öğretmenler okula gidecek mi? Öğretmenler için okullar tatil mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında tüm bakanların katıldığı koronavirüs toplantısı sonrası milyonlarca kişiyi ilgilendiren kararlar açıklandı. Toplantının ardından basının karşısına çıkan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Bakan Selçuk 6 Mart'tan 2 hafta süreyle 30 Mart'a kadar okulların tatil edildiği açıklandı. Peki, öğretmenler için de okullar tatil mi? İşte, detaylar.

Bakan Selçuk öğretmenler için okulların tatil olup olmadığı ile ilgili değerlendirmede bulundu. Selçuk şunları söyledi;

Küresel ölçekte etkili olan virüs konusuna MEB olarak okullarımızda aldığımız tedbirlerin teknik ayrıntıları var. Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin sağlığı için ülke genelindeki okullarımızın 16 Mart'tan 2 hafta süreyle 30 Mart'a kadar tatil edilmesi kararlaştırılmıştır.



16-30 Mart arasındaki tatil sürecinde ilk haftayı istirahat ederek geçirmelerini tavsiye ediyoruz. Diğer hafta uzaktan eğitim başlayacaktır. Uzaktan eğitim, ders ortamını evlere taşıyacak. İlk ve orta derecelik okullarımızda yeniden yapılandırılarak tv ortamından sunulacaktır. Hangi teknoloji ile hani içeriği nasıl vereceğimizle ilgili bir alt yapı hazırladık. Öğretim kademelerine göre bütün planlar hazırlanmış durumda. Elazığ depremi sırasında uyguladığımız bu sistematiği tatil döneminde de devam ettireceğiz.

Öğretmenlerimizin ara tatilde okullarda bulunmalarını beklemiyoruz. Onların da evlerinde olmasını bekliyoruz. Çok acil bir durum olmadıkça da şehir dışına çıkmamalarını öneriyoruz.