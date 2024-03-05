Öğretmenim tek arkadaşım benim

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Okulda, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında eğitim gören sadece 3’üncü sınıf öğrencisi İsmail Bozkurt kaldı. Mezranın ilçeye 2 saat uzaklıkta olması nedeniyle okulun lojmanında kalan ücretli öğretmen Pınar Aktaş, İsmail’in hem öğretmeni hem de okuldaki tek arkadaşı oldu.

Pınar Öğretmen ve İsmail, sabahları okulu birlikte açıyor, sobayı beraber yakıyor.

28 yaşındaki Pınar Öğretmen, “Öğrencimin okul arkadaşıyım. Teneffüslerde badminton, satranç, futbol tarzı oyunlar oynuyoruz” diyor. Büyüyünce polis olmak istediğini söyleyen İsmail ise tek öğrenci olmaktan mutlu: “Okulumu ve öğretmenimi çok seviyorum. Tek öğrenci olmama rağmen sıkılmıyorum. Çünkü öğretmenimle hem ders yapıyor hem de oyun oynuyoruz.”