Öğretmen çiftten konteynerde gönüllü eğitim

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Konteyner derslikte haftanın 6 günü, 8 öğretmen ders anlatıyor.

Samandağ'daki Cumhuriyet İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Sibel Gümüş, “Çocukların gözlerinde korku ama bunun yanında çok büyük bir umut da var. Umarım hepsi hedeflerine ulaşır; istedikleri liseye yerleşirler. Her gün sarsılıyoruz ama ayaktayız” dedi. İlçedeki Eriklikuyu İmam Hatip Ortaokulu'nda fen bilimleri öğretmeni olarak çalışan Erhan Gümüş ise, “Sınavda çıkacak tüm derslerin eğitimini veriyoruz. Konteyner doldu ama ikinci ve üçüncü grubu da açacağız” diye konuştu.