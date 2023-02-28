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Öğretmen çiftten konteynerde gönüllü eğitim

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#Deprem#Hatay#Samandağ
Öğretmen çiftten konteynerde gönüllü eğitim
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2023 07:00

Depremlerin vurduğu Hatay’ın Samandağ ilçesinde yaşayan öğretmen çift Sibel-Erhan Gümüş, yardımseverlerden gelen bir konteyneri dersliğe çevirip lise giriş sınavına (LGS) hazırlanan öğrencilere ders vermeye başladı.

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Konteyner derslikte haftanın 6 günü, 8 öğretmen ders anlatıyor.

Öğretmen çiftten konteynerde gönüllü eğitim

Samandağ'daki Cumhuriyet İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Sibel Gümüş, “Çocukların gözlerinde korku ama bunun yanında çok büyük bir umut da var. Umarım hepsi hedeflerine ulaşır; istedikleri liseye yerleşirler. Her gün sarsılıyoruz ama ayaktayız” dedi. İlçedeki Eriklikuyu İmam Hatip Ortaokulu'nda fen bilimleri öğretmeni olarak çalışan Erhan Gümüş ise, “Sınavda çıkacak tüm derslerin eğitimini veriyoruz. Konteyner doldu ama ikinci ve üçüncü grubu da açacağız” diye konuştu.

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#Deprem#Hatay#Samandağ

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